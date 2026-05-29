Cresol antecipa recursos do Plano Safra para produtor se planejar no campo

O Plano Safra é considerado o principal instrumento de fomento à produção agropecuária. Cresol / Divulgação

A Cresol , instituição financeira cooperativa com mais de um milhão de cooperados, está trabalhando com a antecipação de recursos do Plano Safra, estratégia relevante para o agronegócio brasileiro. A iniciativa permite que produtores rurais se planejem com mais previsibilidade diante de um cenário de mudanças no crédito e desafios climáticos, reforçando o posicionamento da cooperativa como agente facilitador no acesso ao financiamento rural e parceira direta do produtor no campo.

Tradicionalmente lançado em julho, o Plano Safra é considerado o principal instrumento de fomento à produção agropecuária no Brasil, reunindo linhas de crédito com condições diferenciadas para custeio, investimento e comercialização. No entanto, produtores que se antecipam conseguem acessar melhores oportunidades e garantir maior organização financeira para a safra.

— A antecipação dos recursos surge como uma ferramenta estratégica. Ela permite que o produtor não precise esperar o calendário oficial, fazendo com que ele consiga se organizar melhor, estruturar seu planejamento e sair na frente quando as condições forem divulgadas — afirma Adriano Michelon, conselheiro da Cresol Confederação.

Foco em linhas essenciais

Neste ciclo, existe uma maior procura por linhas de crédito voltadas para atividades pecuárias (bovinos) e culturas agrícolas como trigo e soja, operações fundamentais para garantir o fluxo produtivo no campo. O crédito de custeio, por exemplo, é responsável por financiar despesas essenciais como sementes, fertilizantes, mão de obra e colheita, sendo determinante para viabilizar a produção no curto prazo.

— Ao mesmo tempo, atuamos de forma consultiva para orientar o produtor na escolha das melhores linhas, considerando também possibilidades de investimento e comercialização, que contribuem para o crescimento sustentável da propriedade ao longo do tempo — explica Michelon.

O movimento de antecipação também responde a um cenário mais complexo no crédito rural brasileiro. Mudanças regulatórias, eventos climáticos recorrentes e o cenário internacional têm pressionado o planejamento do produtor.

— O cenário muda e nós nos adaptamos, seguindo com uma perspectiva de crescimento. Nosso papel é buscar alternativas para que o produtor não precise desacelerar, seja dentro do Pronaf, do Pronamp ou nas linhas para os demais produtores — completa o conselheiro.

Planejamento como chave para a safra

A Cresol destaca queo planejamento é um dos principais fatores para o sucesso no acesso ao crédito rural. A definição de projetos técnicos, a organização de documentos e a análise das necessidades são etapas que permitem maior agilidade na aprovação e liberação dos recursos.

Além disso, tendências como sustentabilidade, inovação tecnológica e fortalecimento da agricultura familiar devem continuar pautando o Plano Safra 2026/27, exigindo ainda mais preparo dos produtores para aproveitar as melhores condições disponíveis.

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Cooperativismo como diferencial competitivo

Com 30 anos de atuação, a Cresol foi a primeira cooperativa de crédito formada por agricultores familiares no Brasil e mantém, até hoje, um modelo voltado à proximidade com o produtor e à adaptação às realidades regionais. Essa estrutura permite oferecer soluções personalizadas e simplificar o acesso ao crédito.

O resultado dessa atuação se reflete no desempenho da cooperativa junto ao BNDES, onde a Cresol figura entre as principais instituições financeiras no repasse de crédito para pessoa física, com mais de 103 mil operações e ticket médio superior a R$ 84 mil.

— Ao longo da nossa história, desenvolvemos um plano agrícola customizado por região e investimos fortemente em tecnologia para agilizar o acesso ao crédito. Hoje, conseguimos realizar liberações praticamente online, com cadastro simplificado para produtores recorrentes, eliminando burocracias e garantindo rapidez no processo — finaliza o executivo.

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