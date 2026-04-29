Cresol lança campanha institucional com o conceito “A vida coopera”

Atriz Camila Morgado é embaixadora da Cresol. Cresol / Divulgação

A Cresol , instituição financeira cooperativa com mais de um milhão de cooperados, lançou sua nova campanha institucional, que reforça o papel do cooperativismo como agente de transformação social e econômica. Com o conceito “A Vida Coopera”, a iniciativa destaca como a colaboração entre pessoas impulsiona conquistas e fortalece comunidades em todo o Brasil.

A campanha é protagonizada por Camila Morgado, atriz e embaixadora da Cresol desde 2023. A narrativa ressalta a força do coletivo como agente transformador, capaz de tornar sonhos em realidade e promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão financeira.

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— Acreditamos que o cooperativismo é uma força real de transformação que impacta de forma poderosa a vida das pessoas. Quando o espírito de união do cooperativismo se consolida com base em um objetivo comum, todo mundo consegue ir mais longe — afirma Cledir Magri, presidente da Cresol Confederação.

Filme traz histórias do cotidiano

Como parte central da campanha, a Cresol desenvolveu um filme institucional que retrata situações do dia a dia em que a cooperação faz a diferença na vida das pessoas. A produção mostra como pequenas atitudes coletivas geram grandes transformações, criando uma narrativa emocional e próxima da realidade dos brasileiros.

Para a embaixadora da Cresol, Camila Morgado, é extremamente importante realizar iniciativas que aproximem o público de temas essenciais, como o uso consciente do dinheiro e o planejamento financeiro. Ao participar da nova campanha da Cresol, a atriz destaca como o cooperativismo pode ser um aliado nesse processo, promovendo não apenas o acesso à informação, mas também uma visão mais ampla sobre as finanças.

— A educação financeira é essencial para que as pessoas tenham mais autonomia e segurança nas suas decisões. Dentro do cooperativismo, isso ganha ainda mais força, porque existe uma preocupação real com o desenvolvimento coletivo, e não apenas com resultados individuais — diz Camila.

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Com veiculação em diferentes canais e formatos, a iniciativa busca ampliar a conexão com o público e reforçar a presença da marca no cenário nacional, destacando seu propósito de promover desenvolvimento por meio da cooperação.

— Nós queremos realmente mostrar, evidenciar aquilo que vivemos na prática todos os dias, que é promover a cooperação como caminho para a melhoria de vida. Também entendemos como uma oportunidade de ampliar a nossa presença em nível nacional e dar visibilidade para o cooperativismo. E uma estratégia de comunicação consistente, com uma campanha bem posicionada, é uma grande ferramenta para alcançar esses objetivos — finaliza Magri.

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