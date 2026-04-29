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Cresol lança campanha institucional com o conceito “A vida coopera”

Filme é estrelado pela atriz e embaixadora da cooperativa, Camila Morgado, mostrando situações cotidianas

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