Cooperativas ampliam presença no mercado livre de energia com apoio técnico especializado

Hoje, mais de 20 cooperativas contam com a consultoria e gestão da Coprel Comercializadora. Assessoria de Comunicação Coprel / Divulgação

O avanço do mercado livre de energia no Brasil, com a abertura do mercado para consumidores de média tensão e a expansão prevista para todos os consumidores já a partir do próximo ano, tem dado força para a entrada de cooperativas no Ambiente de Contratação Livre (ACL).

Cooperativas de diferentes segmentos, especialmente do setor agropecuário e de crédito, têm buscado a Coprel comercializadora para dar esse passo. Além de conhecer profundamente o setor elétrico, a Coprel também entende como as cooperativas funcionam, o que contribui para que o processo de migração ocorra de maneira organizada e com vantagens econômicas.

Cooperativas, por essência, buscam eficiência, sustentabilidade e geração de valor compartilhado. A Coprel Comercializadora nasceu dentro da cooperativa e carrega sua cultura, aliando o conhecimento técnico de quem opera há décadas no setor elétrico combinado com a compreensão das particularidades e dos valores destas organizações.

Quando uma cooperativa negocia energia, não busca somente o melhor preço: quer entender o que está contratando, avaliar riscos, ter previsibilidade. E quer ser tratada como parceira, não como mais um cliente.

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Força da intercooperação

Ao trabalharem juntas, as cooperativas se fortalecem, e existe um nome para isso: intercooperação. Na prática, quando a Coprel apoia outra cooperativa, entendendo o cenário de mercado para acessar condições mais competitivas de energia, está gerando economia direta para os cooperados daquela organização, praticando o cooperativismo no sentido mais concreto da palavra.

Atualmente, mais de 20 cooperativas, de dentro e fora da área de atuação da Coprel Distribuidora, já contam com a consultoria e gestão da Coprel Comercializadora para sua operação no mercado livre de energia.

As economias possíveis no Mercado Livre, com estratégia de contratação bem orientada, variam de acordo com o perfil de consumo de cada cliente ou cooperante, podendo atingir reduções superiores a 30% no custo com energia elétrica. Esse número representa margem, competitividade e capacidade de reinvestir.

Ecossistema sustentável

A sustentabilidade entra nessa conta também. Cooperativas que migram para o mercado livre com suporte da Coprel podem contratar energia de fontes renováveis e acessar certificações como os I-RECs, que comprovam a origem limpa da energia consumida, um ativo crescente nas relações institucionais e comerciais.

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