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Energia para produzir mais: o compromisso da Coprel com o agro 

Expansão da irrigação exige mais energia e planejamento no campo e a Coprel acompanha esse crescimento

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Por Por Mateus Stefanello, presidente da Coprel

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