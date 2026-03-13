Energia para produzir mais: o compromisso da Coprel com o agro 





Comunicação Coprel / Divulgação

O agronegócio gaúcho passa por um período que exige maturidade e decisões cada vez mais técnicas. Preços das commodities em baixa, eventos climáticos extremos e custos de produção elevados exigem cautela. Ao mesmo tempo, é cada vez mais evidente a importância de infraestrutura de qualidade no campo, especialmente energia e internet, para produzir com eficiência, gerar produtividade e renda.

Na Coprel, temos clareza de que não existe agricultura forte sem energia disponível, confiável e dimensionada para o crescimento. A irrigação é um dos exemplos mais claros disso. Em nossa área de atuação, o número de ligações de energia para atender projetos de irrigação cresceu 87% nos últimos seis anos. Em quantidade de novas ligações, praticamente se repetiu o volume de crescimento acumulado em duas décadas inteiras.

Esses dados revelam uma mudança estrutural no comportamento do produtor, que passou a enxergar a irrigação para além do ganho de produtividade, como instrumento de gestão de risco e resiliência climática. Atualmente, as 691 ligações de energia para irrigação demandam uma potência instalada de 113 MVA. A alta demanda de carga exige planejamento prévio, reforço de rede, novas subestações e investimentos estruturantes, e a Coprel olha para isso com muita atenção e responsabilidade.

Capacidade ampliada

Nos últimos anos, ampliamos de forma consistente nossa capacidade de atendimento. Nos últimos 24 meses, concluímos duas novas subestações de energia e iniciamos 2026 construindo nossa sétima subestação, em Cruz Alta, atendendo a região que mais demanda energia para irrigação. Também investimos constantemente no reforço de alimentadores, automação de processos e projetamos obras que, além de garantir disponibilidade energética, também dão margem para expansão.

Ao mesmo tempo, cumprimos nosso papel enquanto cooperativa, estruturando programas sociais que auxiliam os produtores nos investimentos necessários. O Fundo Mais Energia apoia os cooperantes nos custos de projetos de aumento de carga, podendo ser acionado tanto em projetos de irrigação como para melhorias em atividades como avicultura, suinocultura, produção leiteira, agroindústrias.

A Coprel já destinou R$ 19,4 milhões para este programa, recurso proveniente das sobras e destinado em assembleia pelos próprios cooperantes. Em parceria com o governo do Estado e com apoio de muitas prefeituras, por meio do programa Energia Forte no Campo, construímos 550 quilômetros de novas redes trifásicas, beneficiando mais de 6 mil famílias. Já foram mais de R$ 3,8 milhões aplicados neste programa.

Investimento em conectividade

Na última década, também testemunhamos o crescimento da demanda por internet de qualidade no campo, e a estruturação da Coprel Telecom atende diretamente essa necessidade dos produtores. Em 2026, a emissão de nota fiscal eletrônica se torna obrigatória e muitas propriedades ainda não possuem internet.

O caminho para levarmos fibra para cada cooperante é desafiador, mas com investimentos consistentes e uma estratégia de expansão focada em geração de receita para ampliar a cobertura no meio rural, já universalizamos 20 municípios. E mais: neste ano, o crescimento de 30% no resultado da Coprel Energia nos permitiu aprovar em assembleia a destinação de mais R$ 3,4 milhões para nosso fundo de expansão de internet rural.

Apoio na gestão

Sabemos que o produtor precisa de previsibilidade. Por isso, além da energia regulada, a Coprel também oferece alternativas no mercado livre de energia, por meio da nossa comercializadora. Para propriedades com maior demanda, essa pode ser uma ferramenta importante de gestão de custos, ampliando competitividade e margem operacional. Por meio da Coprel Soluções, ainda prestamos serviços especializados para sistemas elétricos de maior complexidade

Esse é o diferencial do nosso modelo: a Coprel construiu um ecossistema completo. Atuamos na distribuição, investimos em geração própria, operamos na comercialização oferecemos soluções integradas em energia e telecomunicações. Isso nos permite enxergar o sistema como um todo e planejar com responsabilidade cada passo de expansão. Este trabalho coordenado entre as diferentes unidades, com gestão, planejamento, profissionalismo e diálogo com nossos cooperantes nos permite ampliar, ano após ano, os investimentos realizados. Fechamos o ano de 2025 superando R$ 208 milhões em investimentos, e para esse ano projetamos investir mais de R$ 217 milhões nas três grandes unidades de negócio da Coprel: energia, telecom e geração de energia limpa e renovável.

Futuro do agro

O cenário desafiador do campo reforça a necessidade de decisões prudentes, análise criteriosa de investimentos e gestão técnica. Investimos onde temos segurança operacional, capacidade financeira e convicção de que haverá retorno coletivo para os nossos cooperantes.