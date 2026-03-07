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Cooperativa de crédito lança campanha com R$ 12 milhões em prêmios

Cooperar é Ganhar 2026, da Cresol, é a maior campanha de prêmios do cooperativismo de crédito

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