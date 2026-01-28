Sem concessões, Estados ficam para trás na nova disputa logística

Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). SETCERGS / Divulgação

Por Marco Aurélio Barcelos - Diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR)

O Brasil atingiu recordes em leilões e quilômetros concedidos. O que mudou na maturidade institucional, nos contratos e no ambiente de diálogo para atrair governos de diferentes visões e investidores nacionais e internacionais?

O Brasil completou 30 anos da experiência em concessões de rodovias, com alguns altos e baixos. Há muitas lições aprendidas ao longo de todo esse tempo. O que se observa, mais do que nunca, é o reconhecimento de que as políticas públicas envolvendo concessões precisam ser feitas em um ambiente de intenso diálogo, entre o governo, sociedade civil e mercado. É importante que os contratos sejam bem desenhados para garantir a sua sustentação durante toda a sua vigência. Isso se faz com boas decisões regulatórias, com a garantia de entrega de serviços de qualidade percebidos pelos usuários e com viabilidade econômica. As pessoas passaram a compreender melhor o que significa e como devem ser estruturadas as concessões. E isso tem gerado um cenário muito propício ao modelo.

Diante da restrição crescente do orçamento público para investir e manter rodovias, por que as concessões passaram de alternativa a solução estruturante para a infraestrutura viária brasileira?

Investir em infraestrutura é urgente. Há um déficit gigante na logística e no transporte no Brasil. Rodovias, portos, ferrovias: muito precisa ser feito. Contudo, o orçamento dos entes públicos não dá mais conta do recado. Na verdade, tem havido cada vez menos espaço nas contas públicas para manter rodovias – menos ainda para ampliar a malha. É uma realidade dura, mas é a realidade. As concessões de rodovias garantem investimentos imediatos e vultosos para os trechos concedidos. A tarifa que o usuário paga faz com que ele não fique dependente do orçamento do governo, nem das suas flutuações. É comum ouvir que, no Brasil, existem muitos impostos e que isso deveria resolver a situação das nossas estradas. Mas o que é arrecadado pelo Estado infelizmente não é suficiente. Tampouco os impostos são destinados necessariamente às rodovias (mesmo o IPVA). Os impostos arrecadados acabam se perdendo entre tantas obrigações do erário – e em serviços também muito relevantes, como saúde, educação, segurança e previdência. Em uma concessão, por sua vez, bilhões de reais são mobilizados para uma mesma rodovia, algo que demoraria décadas para acontecer (se acontecesse), caso a responsabilidade ficasse a cargo do poder público. Isso explica porque o Governo Federal e tantos outros estados optaram – e estão optando mais e mais – pelo modelo.

Com o fim da guerra fiscal, a logística ganha protagonismo. Que risco correm os Estados que não avançarem nas concessões e como isso pode comprometer seu desenvolvimento econômico no médio e longo prazo?

A Reforma Tributária finalmente aconteceu e ela deverá simplificar a vida do contribuinte. Contudo, entre os efeitos da Reforma, está o fim da “guerra fiscal”. Os estados não mais conseguirão se utilizar de isenções ou da diminuição da alíquota dos tributos que cobram para atrair indústrias, investidores e empreendedores. O empresário olhará, agora, a infraestrutura, as condições de acesso e as vantagens logísticas dos estados para decidir por instalar ou ampliar o seu parque produtivo. Estados com infraestrutura mais desenvolvida levarão muita vantagem e poderão se beneficiar do efeito de arraste econômico dos novos investimentos em sua região. É importante estar atendo a esse fenômeno. Quem não ampliar a sua infraestrutura vai ficar para trás.

Como explicar à sociedade que concessões não se resumem a pedágio, mas entregam mais segurança, serviços, redução de fatalidades, empregos e arrecadação?

As concessões não se resumem a pedágio. Elas são, na verdade, obras e serviços. É importante entender o tamanho dos benefícios de uma concessão de rodovia. É claro que há muita obra (são bilhões em duplicações, terceiras faixas, viadutos etc.). Mas há, ainda, um conjunto de serviços para os usuários: socorro mecânico, guincho, atendimento pré-hospitalar. Nas rodovias concedidas brasileiras, ocorre em média um atendimento a cada 18 segundos. O usuário não anda sozinho e frui de melhor sinalização e condições do pavimento. Por isso, andar em uma rodovia concedida é três vezes mais seguro que em uma rodovia não-concedida (na última década, reduziu-se 65% das fatalidades nas rodovias que se tornaram concedidas). Os números e pesquisas são não deixam mentir: as melhores rodovias do País estão sob concessão (nova das dez melhores rodovias brasileiras são concedidas).

Na prática, quais são os benefícios concretos das rodovias concedidas para transportadores e caminhoneiros em termos de custo, segurança e qualidade de vida?

Além da segurança viária, há muitos outros benefícios para o caminhoneiro. Há maior fluidez, mais previsibilidade no tempo da viagem, menor probabilidade de acidentes e danos ao caminhão (que é o instrumento de trabalho do transportador) e, como dito, atendimento 24h por dia para as intercorrências. Em média, um caminhoneiro que trafegasse apenas em rodovias concedidas durante um mês, economizaria dois dias de viagem, em comparação com a viagem em uma rodovia não-concedida. Esse tempo poderia ser utilizado para o descanso, para curtir a família ou para outra atividade remunerada desse trabalhador. O custo operacional (combustível, freio, manutenção etc.) para quem anda em uma rodovia não-concedida também é 17,5% maior. Vale lembrar, além disso, que os contratos mais recentes trazem como obrigação das concessionárias construir e disponibilizar os chamados pontos de parada e descanso (PPD). Nos PPDs, são ofertados vários serviços (atendimento à saúde, chuveiro quente, espaço de descanso em segurança, entre outros), sem qualquer custo adicional para o caminhoneiro.

Caso o Rio Grande do Sul não avance agora com as concessões rodoviárias, quais serão os impactos para a competitividade do Estado e, principalmente, para a vida das pessoas — em termos de segurança, mobilidade, acesso a serviços, emprego e desenvolvimento ao longo dos próximos anos?