Transporte rodoviário garante força à indústria do ação

Gerdau / Divulgação

Por André Gerdau - Presidente do Conselho de Administração da Gerdau

Qual é a importância do transporte rodoviário de cargas para a cadeia da siderurgia no Brasil? Como esse modal e sistema logístico impactam diretamente a competitividade e o desempenho do setor?

O transporte rodoviário de cargas é essencial para a cadeia produtiva do setor de aço no Brasil, pois representa o principal meio logístico tanto para o escoamento das matérias-primas quanto dos produtos de aço. A competitividade proporcionada pelo transporte rodoviário está relacionada à sua ampla capilaridade e flexibilidade, uma vez que os caminhões alcançam praticamente qualquer localidade e oferecem maior rapidez operacional em curtas e médias distâncias permitindo entregas diretas entre as unidades produtoras de aço e os clientes, uma vantagem considerável em relação às vias ferroviárias.

Nas operações diárias das usinas do Grupo Gerdau, qual é o papel do transporte rodoviário na entrega de produtos até a ponta: revendedores, obras públicas e privadas? Você poderia estimar qual percentual das cargas chega ao destino final sobre rodas de borracha?

A utilização de uma cadeia logística totalmente integrada, por meio da nossa área de Multimodalidade, representa um diferencial competitivo relevante para a empresa. Essa abordagem potencializa ganhos em eficiência operacional e sustentabilidade, ao otimizar o uso de diferentes modais de transporte. Além disso, contamos com um porto próprio, o que amplia significativamente nossa capacidade de entrega de aço em diversas geografias, reforçando nossa agilidade, alcance e competitividade no mercado.

No caso específico das matérias-primas, a Gerdau utiliza prioritariamente a sucata metálica na produção de cerca de 70% do aço fabricado pela empresa, sendo esse material transportado majoritariamente por caminhões até suas unidades industriais. Além disso, a Gerdau possui sua operadora logística própria, a G2L, que é a responsável pelo transporte rodoviário e multimodal da companhia, atendendo seus clientes.

O compromisso com a sustentabilidade e a inovação tem sido um diferencial estratégico para a companhia, impulsionando sua evolução cultural e o investimento em soluções logísticas mais sustentáveis e eficientes, mesmo diante de cenários econômicos desafiadores. Esses esforços refletem a busca constante da empresa por gerar valor de forma responsável e contribuir para um futuro mais sustentável.

Por isso, em 2024, pela primeira vez, a Gerdau conquistou o Selo Ouro no Programa de Logística Verde Brasil (PLVB). Esse reconhecimento é uma prova tangível do nosso compromisso com a sustentabilidade e inovação no supply chain. O PLVB ajuda as empresas a se destacarem no mercado, oferecendo treinamentos, publicações de guias e manuais, e promovendo boas práticas em logística sustentável.

Caso o transporte de cargas fosse interrompido por um período, qual seria o impacto imediato e estratégico no seu negócio e em toda a cadeia da siderurgia?

Sem um sistema de transporte eficiente e valorizado, a economia estagna. As empresas não conseguem escoar sua produção, os serviços não chegam aos clientes. O transporte é o motor da competitividade e do desenvolvimento.

Por isso, caso o transporte rodoviário de cargas fosse interrompido por um período, o impacto sobre o negócio e sobre toda a cadeia do aço seria imediato. Inicialmente, haveria a paralisação quase total do fluxo de matérias-primas, como sucata metálica e minério de ferro, o que impediria a continuidade da produção de aço nas unidades industriais. Da mesma forma, o escoamento dos produtos acabados ficaria comprometido, resultando em acúmulo de estoques e atrasos nas entregas. Consequentemente, essa interrupção geraria efeitos em cadeia sobre diversos setores que dependem diretamente do aço, como a construção civil e a indústria automotiva e de autopeças, impactando a economia nacional.

Por isso, atenta às transformações do mundo, às necessidades presentes e futuras de seus clientes, e dos imprevistos do setor, a Gerdau atua de forma colaborativa com seus parceiros, fornecedores e clientes no desenvolvimento de produtos, soluções e serviços integrados. Essa abordagem, voltada a atender demandas atuais e antecipar tendências, fortalece a competitividade da companhia e a prepara para enfrentar os desafios do mercado.

Na sua visão, qual é a contribuição do setor de transporte para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul? Há alguma iniciativa ou exemplo concreto que mereça destaque?

O setor de transporte exerce um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, pois é responsável por garantir a integração entre as diferentes regiões do estado, viabilizando o escoamento da produção industrial, agrícola e pecuária, entre outras atividades. A forte base produtiva gaúcha, especialmente nos segmentos de produção de aço e agronegócio, depende diretamente da eficiência logística, sendo o transporte rodoviário o principal meio utilizado.

Do ponto de vista econômico, o transporte é essencial para a competitividade das empresas do estado, permitindo que seus produtos alcancem outros mercados nacionais e internacionais com custos e prazos adequados. Sob o lado social, o setor também desempenha um papel relevante na geração de empregos diretos e indiretos, além de contribuir para a integração das comunidades e o acesso a serviços essenciais.

Após as fortes chuvas ocorridas em maio de 2024, que impactaram profundamente o setor logístico do Rio Grande do Sul, com a destruição de rodovias e pontes que isolaram cidades e afetaram a vida de milhares de pessoas, houve uma expressiva união de esforços entre o setor público e o privado. A Gerdau foi uma das empresas que se destacaram nesse movimento, contribuindo para a reconstrução de vias, a restauração da mobilidade e a entrega de pontes em regiões afetadas, demonstrando o compromisso do setor de transporte e da indústria com a recuperação e o desenvolvimento do estado, em que a companhia foi fundada há mais de 124 anos.

Qual é a sua avaliação sobre as concessões de estradas no Brasil e no Rio Grande do Sul? Quais são, na sua opinião, os principais pontos fortes e fragilidades deste modelo — e que melhorias poderiam torná-lo mais eficiente para o setor produtivo?

As concessões de estradas no Brasil e no Rio Grande do Sul representam um modelo importante para o desenvolvimento da infraestrutura de transportes, pois permitem atrair investimentos privados destinados à modernização, manutenção e ampliação da malha rodoviária, reduzindo a necessidade de aportes feitos com recursos públicos.

Entre os pontos fortes das concessões, destaca-se a melhoria da qualidade das rodovias, o padrão mais elevado de conservação e sinalização, além da frequência de investimentos e prazos de execução das obras, o que proporciona maior segurança ao transporte de cargas. Por outro lado, os desafios desse modelo estão relacionados principalmente ao alto custo dos pedágios, que impactam de forma significativa o transporte rodoviário de cargas e, consequentemente, a competitividade das empresas e da cadeia produtiva.

O selo “EU APOIO A VIDA – TRANSPORTE É TUDO” simboliza a consciência de que não apoiar o transporte é, em última instância, negar a sobrevivência das pessoas e dos negócios. Você concorda com essa afirmação? Que mensagem deixaria à sociedade sobre isso?

Sim, concordo com a declaração, pois ela traduz simbolicamente a importância do transporte para a sociedade e para a economia. Devemos enxergar o transporte não como um custo ou um inconveniente no trânsito, mas sim como o pilar invisível que sustenta cada aspecto de nossas vidas. Apoiar o transporte significa reconhecer que ele é um elemento essencial de integração e conexão entre pessoas, bens e serviços, garantindo o funcionamento das cidades, o abastecimento das indústrias, do comércio e das famílias.

Além disso, trata-se de uma atividade fundamental para a geração de emprego e renda, sustentando o trabalho de mais de um milhão de brasileiros e de suas famílias. Apoiar o transporte significa investir em infraestrutura, em segurança viária, em tecnologia e, acima de tudo, em um tratamento digno para todos os seus profissionais.

Para a Gerdau, a segurança sempre vem em primeiro lugar, uma vez que nenhum resultado é mais importante que a vida das pessoas. A cultura de segurança na Gerdau é vista como um esforço compartilhado entre seus colaboradores, fornecedores e parceiros, reforçando o compromisso com a integridade do ser humano acima de todos os objetivos de negócio, um princípio que guia todas as suas operações.

Quais ações ou atitudes poderiam fortalecer o movimento “Transporte é Vida: Tudo Gira sobre Rodas” e ampliar seu alcance e impacto positivo na sociedade?

Para fortalecer o movimento “Transporte é Vida: Tudo Gira sobre Rodas” e ampliar seu alcance e impacto positivo na sociedade, é fundamental investir em ações que promovam conscientização, valorização e engajamento coletivo em torno da importância do transporte para o desenvolvimento econômico e social do país.