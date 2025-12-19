Por que a logística é vital para refrigeração e climatização no Brasil

Dufrio / Divulgação

Por Guillermo Zanon – CEO da Dufrio

A Dufrio opera uma das maiores redes de distribuição de refrigeração e climatização do país, conectando indústrias, centros de distribuição, lojas, técnicos, instaladores e clientes finais em todas as regiões do Brasil. Equipamentos, peças, gases refrigerantes, insumos e pessoas circulam diariamente por rodovias que sustentam essa operação nacional.

Na sua avaliação, qual é o papel do transporte rodoviário para garantir a eficiência, a escala e a capilaridade da operação da Dufrio? Como a qualidade das estradas impacta custos, prazos, nível de serviço, disponibilidade de produtos e a competitividade da empresa em um mercado altamente pulverizado e sensível ao tempo?

O papel é fundamental, principalmente, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Para todos os segmentos, a logística e o modal rodoviário são algo do tipo “game changer” (um verdadeiro divisor de águas). Dentro desse caminho, para a Dufrio não é diferente. Trabalhamos no mercado de necessidades cada vez mais estruturantes, como congelados, refrigeração e climatização comercial, residencial, etc. Por exemplo, muitas vezes, o produto que vendemos é um componente que vai para a área da saúde ou área da alimentação. Quando o calor está extremo, a climatização em hospitais e frigoríficos é básica. Então, é importante que rodovias nos atendam. Temos de estar perto do cliente e atender ele da maneira que ele precisa, no momento que ele precisa. Quem tem a ganhar com melhores rodovias é o consumidor, a sociedade toda. Sempre apoiamos que o transporte no Brasil possa ser melhorado. A questão econômica é relevante. Um transporte mal planejado pode ter consequências em aumento de custos.

Quais são hoje os principais desafios logísticos enfrentados pela Dufrio em uma operação de alcance nacional? De que forma falhas no transporte impactam diretamente o abastecimento das lojas, a produtividade dos técnicos, o atendimento aos clientes e a reputação da marca?

O maior desafio da Dufrio em relação ao transporte e à logística é ter o produto certo na hora certa. A gente sabe (e todo mundo que trabalha com distribuição de produtos e administração de lojas também sabe) o quão difícil é isso. Nas cadeias produtivas, passando pela matéria-prima, pelo fabricante, distribuidores, até chegar no consumidor final tem uma série de etapas. Quanto mais essas etapas conseguirem ser ajustadas, teremos dois grandes benefícios: poder ter o produto na prateleira quando o consumidor precisa dele e conseguir que o preço desse produto seja mais em conta, mais acessível. Quanto mais o país avançar em questões de rodovias e de transporte em geral, mais vai ser assertivo o abastecimento na ponta. Mais barato vai ser o produto para o cliente. Quanto mais tempo o produto está sobre rodas, mais custos. Alguém vai pagar essa conta. Se a gente consegue encurtar o tempo de transporte, a gente consegue ter um ganho e ter, com certeza, um produto disponível com preço mais competitivo para o consumidor.

Se o transporte rodoviário fosse interrompido por alguns dias, quais seriam os impactos imediatos para a Dufrio — na reposição das lojas, no atendimento aos técnicos, na execução de obras, na manutenção de sistemas de refrigeração e na operação de clientes corporativos e industriais?

Dependendo do tempo que fosse, teria falta de produtos nas gôndolas. Isso é muito prejudicial à população. Como mencionei, trabalhamos com produtos de necessidade estrutural. Por exemplo, uma equipe pode estar trocando um compressor de um sistema de refrigeração de um hospital. Essa equipe precisa ter equipamentos, peças e acessórios disponíveis. Ou ocorre de faltar um produto para uma pequena câmara fria, uma manutenção de refrigeração na parte alimentícia, seria muito ruim. Imagine medicamentos e vacinas que são armazenadas em ambientes de temperatura controlada. Então, se há alguma falha e não há condições de troca de equipamento ou peça, pode-se perder tudo. Se houver uma parada de transportes, vamos procurar trabalhar ao máximo para que se consiga ter o produto disponível na ponta. Evitar que os clientes não sofram com a falta do produto, seja ele para refrigeração, congelamento ou climatização.

O senhor é favor ou contra as concessões rodoviárias? Na sua avaliação as concessões impactarão na modernização da malha viária, na redução de riscos logísticos e na proteção da vida? Em sua visão, estradas melhores fortalecem a competitividade do varejo, da indústria e da cadeia de serviços técnicos no Brasil?

O que eu posso dizer é que as pessoas que se envolvem com isso, devem buscar melhorias, metodologias que tragam o melhor para as rodovias e o transporte no Brasil. Melhores rodovias significam menos acidentes, melhor qualidade de vida para os motoristas, segurança, cuidado com o meio ambiente e os animais que podem cruzar estradas, acidentes podem ser evitados. Enfim, posso dizer, que o país, achando uma forma cada vez melhor, mais eficiente de tratar a logística, vai ter inúmeros benefícios. Reduzir custos de produtos, contar com o produto certo na hora certa, vai significar uma grande prosperidade. Com certeza, atesto embaixo que sempre que tem uma melhora de rodovias é importante para a população de forma geral. Por fim, eu defendo melhorias. Independente de como seja, concessão ou não, o importante é buscar eficiência logística.

De que forma a mensagem “Eu Apoio a Vida – Transporte é Tudo” dialoga com os valores da Dufrio, que atua como infraestrutura de suporte para setores essenciais como alimentos, saúde, comércio, indústria e serviços, por meio da refrigeração e da climatização?