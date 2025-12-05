O transporte como motor do desenvolvimento urbano

Dudu Leal / Divulgação

Por Claudio Teitelbaum - Presidente do Sinduscon-RS

O transporte e a logística são pilares da vida moderna, da competitividade e do desenvolvimento urbano. Na sua visão, qual é a importância do transporte rodoviário para o setor da construção civil — tanto na viabilização das obras quanto na expansão, integração e valorização das cidades?

O transporte rodoviário é um dos principais motores do desenvolvimento urbano e imobiliário. Ele viabiliza o deslocamento de materiais, pessoas, serviços e oportunidades. Não existe expansão de cidades, geração de empregos ou valorização imobiliária sem infraestrutura logística eficiente. Quando o transporte funciona, a economia circula, a produção avança e as cidades crescem de forma integrada. Por isso, para o SINDUSCON-RS, transporte não é apenas parte da cadeia produtiva — é um vetor de competitividade e planejamento territorial.

A construção civil depende de uma cadeia logística precisa: insumos pesados, materiais de alto volume, equipamentos, equipes técnicas e fornecedores que se movem diariamente. O que aconteceria com o ritmo da construção civil caso o transporte rodoviário fosse interrompido por um período? Quais impactos imediatos seriam sentidos no andamento das obras e no abastecimento dos canteiros?

A construção civil opera em fluxo contínuo. São insumos pesados, volumosos e de uso diário. Se o transporte rodoviário é interrompido, o impacto é imediato: canteiros desabastecidos, equipes ociosas, cronogramas comprometidos e custos ampliados. Em poucos dias, obras param — e com elas param empregos, entregas, retomada econômica e investimentos. O transporte não é acessório para o setor; ele é condição de existência.

Uma malha rodoviária qualificada reduz custos logísticos, aumenta a previsibilidade das obras e favorece o desenvolvimento regional. Como o senhor avalia o papel das concessões de rodovias como alternativa para modernizar a infraestrutura viária do Estado e criar melhores condições de competitividade para o setor da construção civil?

Somos plenamente favoráveis às concessões rodoviárias, desde que bem planejadas e implementadas. Acreditamos, no SINDUSCON-RS, que concessões bem estruturadas são uma das formas mais eficientes de qualificar rapidamente a malha viária, reduzir custos logísticos, garantir manutenção permanente e criar previsibilidade — fatores essenciais para a competitividade do setor da construção civil e para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Uma infraestrutura moderna encurta distâncias econômicas, integra regiões, atrai investimentos e acelera obras, além de aumentar a segurança para pessoas e cargas. Defendemos modelos que tenham transparência, tarifas equilibradas e foco no serviço ao usuário, porque quando a rodovia melhora, toda a economia melhora junto: as obras têm mais ritmo, as cidades ganham dinamismo e o Estado avança de forma sustentável.

O selo “EU APOIO A VIDA — TRANSPORTE É TUDO” simboliza a interdependência entre transporte, economia, segurança e qualidade de vida. De que forma essa mensagem se conecta com os valores defendidos pelo SINDUSCON-RS?

O SINDUSCON-RS defende desenvolvimento com segurança, responsabilidade social, respeito à vida e compromisso com o futuro das cidades. O selo traduz exatamente essa visão: transporte não é apenas logística — é cuidado, abastecimento, dignidade, mobilidade, saúde econômica e qualidade de vida. Apoiar o transporte é apoiar as pessoas, as empresas, os municípios e o desenvolvimento sustentável do Estado.

O fortalecimento dessa causa depende da mobilização de empresas e líderes que moldam as cidades e influenciam o tecido urbano. Como o senhor considera que o setor da construção civil — e especialmente as empresas associadas ao SINDUSCON-RS — podem contribuir para valorizar o transporte como vetor de desenvolvimento, segurança e prosperidade no Rio Grande do Sul?