O papel estratégico das rodovias para a vitivinicultura

Miolo Wine Group / Divulgação

Por Adriano Miolo - Diretor Superintendente da Miolo Wine Group

A cadeia vitivinícola é uma das mais extensas da agroindústria: uvas, insumos, tanques, garrafas, rótulos, rolhas, cápsulas e vinhos prontos circulam continuamente entre regiões — Vale dos Vinhedos, Campanha Gaúcha – Meridional e Central -, Vale do São Francisco, e agora também Mendoza (Argentina). Na sua avaliação, qual é o papel do transporte rodoviário para garantir o funcionamento dessa cadeia — desde a colheita das uvas até a chegada dos vinhos e espumantes às gôndolas e restaurantes em todo o Brasil? Como o transporte influencia qualidade, frescor, regularidade de entrega e competitividade da Miolo Wine Group?

O transporte rodoviário é o elo que costura toda a cadeia vitivinícola brasileira. A produção de um vinho depende de uma sequência de deslocamentos que começam muito antes da colheita e seguem até a chegada do produto às gôndolas. Na Miolo, operamos em cinco terroirs – quatro no Brasil: Vale dos Vinhedos (Bento Gonçalves/RS), Campanha Meridional (Candiota/RS), Campanha Central (Santana do Livramento/RS), Vale do São Francisco (Casa Nova/BA) e um na Argentina, em Mendoza – o que exige um fluxo constante de insumos, uvas, materiais de envase, profissionais e garrafas prontas. Assim, nossa logística administra um perímetro gigantesco de mais de 6 mil km. Partindo do Vale dos Vinhedos, nossa distância até Candiota é de 500 km, até Santana do Livramento é de 550 km, até Casa Nova na Bahia é de 3.500 km e até Mendoza, na Argentina, é de 2.000 km. Isso sem contar a distribuição nos26 estados brasileiros, além do Distrito Federal e os despachos nos portos.

Sem transporte, a cadeia simplesmente não funciona. Ele garante que a uva colhida chegue no tempo certo à vinícola, preservando frescor e integridade. Ele viabiliza o abastecimento de garrafas, rolhas, rótulos e equipamentos. Ele permite que nossos vinhos e espumantes percorram o país inteiro com regularidade, chegando ao consumidor com qualidade e competitividade. Para um grupo que distribui para todo o Brasil e exporta para mais de 30 países, o transporte rodoviário é decisivo. Ele impacta diretamente no custo, previsibilidade, cumprimento de pedidos e preservação das condições ideais de temperatura. Uma logística eficiente se traduz em qualidade percebida na taça, fidelização dos clientes e competitividade da marca.

Vinhos e espumantes são produtos sensíveis: variações de temperatura, vibração, demora no trajeto e falhas logísticas impactam diretamente a qualidade final. Além disso, o setor depende de múltiplos deslocamentos internos e interestaduais para manter o ciclo de produção. O que aconteceria com a operação da Miolo se o transporte rodoviário fosse interrompido por alguns dias? Quais seriam os impactos imediatos na produção, na colheita, no envase, na distribuição aos mercados e no abastecimento do varejo nacional?

Vinhos e espumantes exigem muito cuidado logístico. Temperatura, vibração, tempo parado e rotas inadequadas influenciam diretamente o resultado final. Por isso, trabalhamos com planejamento diário, frota adequada à natureza do produto e uma rede de operações integrada entre nossas unidades. Se o transporte rodoviário fosse interrompido por alguns dias, o impacto seria imediato — não só para a Miolo, mas para todo o setor. Na colheita, perderíamos uvas que precisam chegar rapidamente à vinícola para manter frescor e qualidade. Na produção, faltariam insumos essenciais. No envase, garrafas e embalagens não chegariam; vinhos prontos não sairiam da vinícola. A distribuição nacional seria interrompida, afetando redes de varejo, restaurantes, hotéis e operações de fim de ano, período crítico para o setor. Em poucas horas, o país começaria a sentir a falta de abastecimento. Em poucos dias, se formaria um gargalo generalizado. O transporte é o que mantém a engrenagem da vitivinicultura rodando todos os dias, sem interrupção.

Estradas qualificadas significam menos quebras, menor risco de perda por temperatura, maior previsibilidade logística e custos mais competitivos — fatores decisivos para uma marca que circula pelo país inteiro e exporta para dezenas de mercados. Como o senhor avalia o papel das concessões de rodovias na modernização da malha viária e na redução dos riscos logísticos da indústria do vinho? Em sua opinião, estradas melhores podem elevar a eficiência, a segurança e a competitividade do setor vitivinícola gaúcho e brasileiro?

A qualidade das estradas está diretamente ligada à eficiência logística do país. Rodovias modernas e bem conservadas reduzem quebras, diminuem tempo de deslocamento, preservam a integridade dos produtos sensíveis ao calor e oferecem mais segurança aos motoristas que conduzem nossos vinhos. As concessões rodoviárias têm desempenhado um papel importante na modernização da malha viária. Quando feitas com planejamento, transparência e foco na prestação de serviços, elas elevam o padrão de infraestrutura e geram previsibilidade — algo fundamental para quem precisa transportar produtos delicados como vinhos e espumantes. Estradas melhores reduzem custos operacionais, aumentam a competitividade e permitem que marcas brasileiras cheguem com mais rapidez aos mercados distantes. Não é apenas uma questão logística; é uma estratégia de desenvolvimento econômico. Para o setor vitivinícola gaúcho e brasileiro, infraestrutura rodoviária de qualidade significa segurança, eficiência e capacidade de competir com países tradicionalmente produtores”. A vitivinicultura vem avançando pelo Brasil e hoje está presente em 18 estados brasileiros, unindo o país de norte a sul.

A mensagem “Eu Apoio a Vida – Transporte é Tudo” destaca o transporte como elo vital entre produção, economia, turismo, abastecimento e desenvolvimento regional — pilares diretamente conectados ao setor vitivinícola e ao enoturismo. De que forma essa iniciativa dialoga com os valores do Miolo Wine Group, que há décadas investe em desenvolvimento regional, sustentabilidade, enoturismo e geração de oportunidades no Vale dos Vinhedos e nas demais regiões onde atua?

A iniciativa dialoga profundamente com a nossa visão de empresa e com a relação que construímos com os territórios onde atuamos. A Miolo nasceu no Vale dos Vinhedos e hoje está presente em diferentes regiões do Brasil, sempre com um compromisso: gerar desenvolvimento, oportunidades e prosperidade de forma sustentável. Quando defendemos que transporte é vida, falamos também da vida que gira em torno do vinho. São famílias de viticultores, colaboradores, prestadores de serviço, turistas, empreendedores e distribuidores que dependem de um sistema logístico eficiente para que todo esse ecossistema continue crescendo. O selo reforça valores que nos acompanham há 36 anos: zelo pela qualidade, respeito pelas pessoas, responsabilidade com as comunidades e visão de longo prazo. Transporte é essencial para que o turismo floresça, para que os produtos cheguem no tempo certo e para que todas as regiões vitivinícolas continuem se desenvolvendo com equilíbrio e segurança.

