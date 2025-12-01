Logística integrada traz ritmo e competitividade ao agro

3tentos / Divulgação

Por Luiz Osório Dumoncel - Fundador e Executive Chairman da 3tentos

Na sua visão, qual é o papel do transporte rodoviário na eficiência operacional das empresas do agronegócio - desde o escoamento até a distribuição de insumos e produtos industrializados?

O transporte rodoviário é um elo essencial para a eficiência operacional do agronegócio brasileiro e exerce um papel estratégico no ecossistema da 3tentos. É ele que integra o campo, a indústria e o consumidor final, garantindo agilidade e previsibilidade no escoamento de grãos, insumos e produtos industrializados.

Atualmente, cerca de 60% da matriz logística nacional é composta pelo modal rodoviário. Em uma safra próxima de 300 milhões de toneladas de grãos, mais de 180 milhões percorrem as rodovias brasileiras — evidenciando a força desse modal para sustentar o ritmo e a competitividade do agronegócio.

Como a integração logística contribui para garantir ritmo, previsibilidade e competitividade em toda a cadeia - especialmente em períodos de alta demanda?

Na 3tentos, a integração logística é um dos pilares que sustentam nossa operação. Ela garante previsibilidade, ritmo e eficiência, especialmente em períodos de alta demanda. Essa integração é possível porque valorizamos o planejamento conjunto, que envolve todas as áreas da empresa e orienta decisões de curto, médio e longo prazo. Essa visão integrada nos permite realizar movimentos logísticos assertivos, otimizando fluxos que hoje somam mais de 7,5 milhões de toneladas movimentadas anualmente pela empresa entre originação, insumos, fertilizantes e produtos acabados. É essa capacidade de coordenação que assegura valor a toda a cadeia — do produtor ao consumidor final.

Como o senhor avalia o atual estado da infraestrutura viária nas principais regiões agrícolas do Rio Grande do Sul? Quais investimentos ou melhoras considera mais urgentes?

A qualidade da infraestrutura viária tem impacto direto sobre a competitividade do agronegócio. Estradas bem cuidadas significam menor custo logístico, maior segurança e melhor escoamento da produção. O Brasil possui uma malha extensa e estratégica, mas ainda há trechos que precisam de atenção e investimento. A 3tentos acredita que é urgente um programa contínuo de revitalização, com foco em segurança, eficiência e sustentabilidade. No Rio Grande do Sul, em especial, é necessário modernizar rotas que conectam as regiões produtoras aos pólos industriais e portos — caminhos que sustentam não apenas o agronegócio, mas o desenvolvimento do interior e da economia como um todo.

Qual é a sua visão sobre as concessões de rodovias no Rio Grande do Sul? O senhor é favorável a esse modelo? Sendo favorável, quais recomendações o senhor faria para que o modelo de concessão atenda de forma equilibrada aos interesses do setor produtivo e assegure tarefas juntas e qualidade na manutenção das estradas?

A 3tentos vê com bons olhos os modelos de concessão que tragam resultados concretos para quem vive e produz no interior do país. Estradas bem conservadas e seguras são fundamentais para o desenvolvimento do agronegócio e para o transporte eficiente de insumos e grãos. O que consideramos essencial é que esses processos sejam conduzidos com equilíbrio e diálogo, envolvendo o setor produtivo e baseando-se em estudos técnicos. O objetivo deve ser sempre melhorar a infraestrutura, reduzir ineficiências e fortalecer a competitividade, garantindo que o produtor e toda a região colham os benefícios dessas melhorias.

Como o senhor enxerga as oportunidades de tornar o transporte agrícola mais sustentável - seja por meio de tecnologias, veículos mais eficientes ou integração multimodal?

A 3tentos acredita que sustentabilidade e logística caminham lado a lado. Já operamos com alguns caminhões B100, que rodam 100% com biodiesel em uso autorizativo, e buscamos, sempre que possível, utilizar modais que gerem menos emissões por tonelada transportada. Essa é uma diretriz estratégica que orienta nossas decisões: transportar e entregar com eficiência e responsabilidade ambiental.

De que forma a 3tentos incorporou soluções tecnológicas para aumentar a rastreabilidade, reduzir custo e ampliar a eficiência nas operações de transporte e armazenagem?

A inovação tecnológica é parte da cultura da 3tentos, dos insumos ao produto final. Implementamos uma Torre de Controle que nos permite monitorar, em tempo real, volumes embarcados, estoques, fretes e pagamentos. Essa estrutura proporciona visibilidade total da cadeia, reduz riscos e garante agilidade nas decisões. Essa inteligência integrada tem sido essencial para sustentar volumes crescentes de movimentação — como os 3,5 milhões de toneladas de grãos e farelo que operamos atualmente pelos corredores de exportação do Arco Norte e Arco Sul — com precisão e eficiência.

O que essa mensagem representa para o senhor, considerando o papel do transporte na construção de um agro mais eficiente e conectado?

Essa mensagem reflete bem o que move a 3tentos. A vida está nos produtos que transportamos — o grão que segue para o porto, o biodiesel que gera energia e o farelo como proteína vegetal. Cada carga tem um propósito claro: sustentar a cadeia que produz e alimenta o Mundo.

“Apoiar a vida” é reconhecer a importância de quem cultiva e de quem transporta. É nisso que acreditamos e é assim que seguimos, movendo o agro com eficiência, responsabilidade.

Como o senhor acredita que o setor privado pode contribuir para uma agenda conjunta de desenvolvimento regional fortalecendo infraestrutura, produção e prosperidade no campo?

A 3tentos acredita que o desenvolvimento nasce da união entre sociedade, setor privado e poder público. Nosso propósito é gerar valor para o agricultor e impulsionar o crescimento do interior do Brasil, fortalecendo a produção, o emprego e a renda nas regiões onde atuamos. Cada investimento em logística, indústria e tecnologia busca contribuir para um agro mais competitivo e para comunidades mais prósperas, agregando valor e industrializando no interior, em um movimento de desenvolvimento sustentável e compartilhado.