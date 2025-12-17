Logística é peça-chave no varejo de móveis

Arquivo Pessoal / Divulgação

Por Cíntia Weirich - Presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis)

O setor imobiliário vive uma transformação profunda: lojas físicas evoluíram para centros de experiência, o e-commerce ganhou força e os marketplaces ampliaram o alcance das marcas. Nenhuma dessas alternativas de comércio funciona sem transporte. Na sua avaliação, qual é o papel do transporte rodoviário na competitividade atual do setor – especialmente considerando novas formas de venda, como e-commerce, marketplaces, vendas híbridas, lojistas omnichannel e modelos “click & deliver”? Como o transporte qualificado sustenta esse novo ciclo de consumo e experiência?

A logística tem um papel essencial para a competitividade do setor moveleiro, especialmente quando falamos do transporte rodoviário, que é o meio mais utilizado para atender ao mercado interno. A expansão do e-commerce, dos marketplaces, entre outros formatos, ampliaram o alcance das empresas na venda ao varejo e ao consumidor final. O transporte era visto apenas como uma etapa operacional entre a fábrica e o PDV, mas hoje é central na experiência e percepção de valor, porque quem compra quer qualidade e cumprimento de prazos. O transporte qualificado é indispensável, mas também um desafio. Depende de fatores como parceiros de logística, veículos e equipe, mas a qualidade das estradas é um obstáculo difícil de contornar. Muitas vezes temos trechos com obras que demoram para acabar, exigindo desvios que aumentam os custos e os prazos de entrega – impactando a agilidade do serviço.

A jornada de compra mudou: o consumidor quer visualização digital, prazos curtos, montagem rápida, rastreabilidade e zero avarias. Móveis e peças de decoração exigem transporte especializado, embalagens técnicas e um fluxo logístico capaz de integrar lojistas, arquitetos, designers de interiores e clientes finais. Quais seriam os impactos imediatos para lojistas e consumidores caso o transporte fosse interrompido ou sofresse forte instabilidade? Como isso afetaria prazos, estoques, qualidade do produto, reputação das marcas e a experiência final?

Um cenário de interrupção ou instabilidade no transporte seria catastrófico para as pessoas e as empresas. No setor moveleiro, geraria impactos imediatos para lojistas e consumidores. Sem uma logística estável, ficaríamos sem reposição de matérias-primas e estoque, além de comprometer envios de produtos vendidos. Consequentemente, lojistas sem atender às demandas, clientes sem seus móveis, arquitetos e designers sem concluir projetos. A reputação das marcas seria afetada, sendo vistas como ineficientes. Em resumo, a experiência do cliente é tão relevante quanto o produto, e o transporte tem peso nesse ecossistema.

A expansão das vendas multicanais — loja, digital, marketplace e revendas — exige estradas seguras, rápidas e previsíveis. Vias qualificadas reduzem avarias, agilizam entregas, ampliam a área de atendimento e tornam os lojistas mais competitivos. Como a senhora avalia o papel das concessões de rodovias na modernização da infraestrutura do RS e no suporte ao novo modelo de negócios do varejo e do setor imobiliário? Concessões podem ajudar o estado a competir em inovação, velocidade e qualidade de serviço?

É visível que as rodovias estaduais não têm uma infraestrutura satisfatória, então as concessões são o caminho para modernizar a infraestrutura do Rio Grande do Sul, tornando o estado mais bem preparado para a logística, beneficiando empresários e a população. Todos utilizando estradas mais seguras, sinalizadas, com agilidade nos reparos necessários e condições para as entregas de mercadorias serem mais velozes. Os ciclos de entregas, desde a chegada de insumos às fábricas até o transporte às lojas, casas e empresas é otimizado – especialmente neste contexto em que as vendas pela internet exigem rapidez. Vale destacar que o setor moveleiro trabalha com produtos volumosos, sensíveis e com risco de avaria, então uma infraestrutura de qualidade ajuda a reduzir danos e custos operacionais, além de transmitir mais confiança na jornada entre fábrica, loja e cliente final.

O selo “Eu Apoio a Vida – Transporte é Tudo” é um chamado para proteção da vida, segurança viária e fortalecimento da economia. Para o setor que cuida do lar, do espaço das pessoas e da qualidade de vida nos ambientes, essa mensagem tem ainda mais força. De que forma este conceito dialoga com a missão do Sindmóveis Bento Gonçalves, especialmente em temas como segurança nas estradas, integridade das entregas, qualificação do serviço e bem-estar dos consumidores?

Os móveis estão diretamente ligados aos espaços onde as pessoas vivem, descansam, constroem histórias e, muitas vezes, onde trabalham. A campanha do Setcergs em apoio ao transporte e à vida está alinhada a um dos pilares que o Sindmóveis defende: qualidade. Garantir segurança nas estradas significa preservar vidas, assegurando que não apenas os produtos cheguem ao destino final, mas também as pessoas que trabalham diariamente nas estradas. Falamos muito sobre qualificar os serviços prestados e a logística é uma parte essencial desse conjunto, então precisamos de rodovias em boas condições.

A transformação logística do RS – concessões, segurança, infraestrutura moderna – depende de engajamento das lideranças que formam a cadeia do morar: lojistas, representantes comerciais, indústrias, transportadores e profissionais do setor. Qual deve ser o papel das lideranças do comércio e do setor imobiliário na conscientização da sociedade sobre a importância das estradas para a vida, o desenvolvimento econômico e o fortalecimento do ecossistema de negócios do RS?