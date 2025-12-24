A segurança nas estradas e o impacto direto na vida e na economia

Arquivo Pessoal / Divulgação

Entrevista com César Saut, Presidente Rio Grande Seguros e Vice-Presidente Icatu

Rodovias seguras não são apenas infraestrutura: são sistemas vitais que garantem abastecimento, mobilidade, saúde e proteção às pessoas. Na sua visão, qual é o papel do transporte rodoviário — e especialmente da qualidade e segurança das estradas — na proteção da vida e na manutenção segura do funcionamento da sociedade?

O transporte rodoviário é a espinha dorsal da sociedade brasileira. O ganho de eficiência e segurança nesse modal representa um importante catalisador do desenvolvimento econômico, com impactos que vão desde a redução do custo final de produtos e serviços até o aumento da competitividade internacional do país. Além disso, quanto mais íntegro e seguro for o sistema rodoviário, maior será a qualidade de vida da população e melhores serão os indicadores de preservação de integridade física das pessoas que tendemos a ter. O custo da preservação das estradas não é algo fácil de mensurar, assim como é impensável atribuir valor a uma vida humana. Para quem observa uma perda à distância, há apenas a tristeza, porém, para quem perdeu um ente querido (pai, mãe, filho ou amigo) a perda é absolutamente inestimável. Em 2024, apenas nas rodovias federais, foram registradas 73 mil ocorrências ou acidentes, resultando em mais de 84 mil pessoas feridas e de 6 mil mortes. Portanto, não é exagero afirmar que um modal rodoviário eficiente e seguro gera impactos econômicos, mas também sociais relevantes para toda a sociedade.

Quando as estradas falham, hospitais ficam sem insumos, supermercados sem alimentos, e serviços essenciais entram em risco. Quais seriam os efeitos imediatos para a população caso o transporte fosse interrompido ou limitado? Como isso impactaria o abastecimento vital, a segurança das famílias e a estabilidade econômica?

Há falhas nas estradas. Nós vivenciamos isso recentemente aqui no Sul do país, em decorrência do desastre climático que nos acometeu, situação que levou a sociedade ao colapso rapidamente. Os impactos atingem desde a economia doméstica até a segurança pública e os sistemas de saúde. Isto rapidamente se traduz em inflação de alimentos, desabastecimento e agravamento das condições de saúde da população. Ocorre tanto pela redução da capacidade de atendimento quanto pela dificuldade de tratar os doentes e mantê-los vivos, o que gera elevados custos econômicos e um altíssimo impacto social. Em seguida, surgem as consequências de médio e longo prazo, como o isolamento social e logístico, além da degradação da economia. Em suma, não há como se pensar hoje, no Brasil, em desenvolvimento econômico ou na manutenção da dignidade de uma população sem um modal rodoviário estruturado e em constante desenvolvimento, capaz de sustentar, inclusive, o nosso sonho de crescimento e de um futuro melhor e maior.

Programas de concessão implantam tecnologia, manutenção contínua, resposta rápida a emergências e padrões elevados de segurança — que reduzem acidentes, avarias e perdas humanas. O senhor é a favor das concessões de rodovias? Sim ou não? Como avalia o papel das concessões na qualificação das estradas, na redução de riscos e na proteção da vida? Há evidências de que modelos bem estruturados transformam a segurança viária e fortalecem a resiliência do transporte no Estado?

Eu, particularmente, sou favorável. Embora exista o custo da cobrança de pedágios — tema frequentemente debatido — acredito que rodovias bem conservadas reduzem o desgaste dos veículos e o consumo de combustível, além de impactarem positivamente toda a cadeia produtiva. Por outro lado, além da discussão deste ônus ou bônus, com a concessão, se não há capacidade do Estado de realizar essa entrega de forma eficiente, é fundamental que ele atue como ente responsável por conceder, regulando e fiscalizando o serviço. Esse modelo pode nos aproximar do tão sonhado desenvolvimento, ao aumentar a eficiência logística, gerar empregos e impulsionar a economia. Além disso a concessão tende a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação de vidas — Insisto, qual é o valor de uma vida frente ao custo de uma concessão das estradas, que não conseguimos melhorar nas proporções e tempos que se precisa? Evidentemente, todos desejamos reduzir custos, mas a questão da concessão não pode ser avaliada de forma isolada, única e exclusivamente pelo valor do pedágio.

Qual deve ser o papel dos empresários na defesa e na conscientização pública sobre a importância de estradas seguras e qualificadas para a proteção da vida, para o abastecimento e para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul?

Os empresários e, sobretudo, as lideranças empresariais precisam ser multiplicadoras de boas práticas, sejam elas quais forem. Temos a responsabilidade de desenvolver as economias, gerar empregos, pagar tributos e, sim, exercer responsabilidade social. Não entendo que haja uma função específica voltada apenas à conscientização sobre a existência ou não de estradas seguras, mas sim à promoção do desenvolvimento e segurança em tudo o que se faz, inclusive nos temas relacionados às estradas. Esses temas podem envolver a discussão sobre a melhor forma de oferecer um instrumento de desenvolvimento econômico aliado à geração de qualidade de vida e proteção as pessoas.

O selo “Eu Apoio a Vida – Transporte é Tudo” reforça a interdependência entre transporte, economia, saúde, segurança pública e qualidade de vida. Como essa mensagem se conecta à missão da Rio Grande Seguros de proteger pessoas, negócios e territórios? E como iniciativas como essa ajudam a posicionar o transporte como agente central de vida e desenvolvimento?