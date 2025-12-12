A força do transporte no setor moveleiro gaúcho

Bortolini Group / Divulgação

Por Alexandre Sartor - CEO do Bortolini Group

Na sua visão, qual é a importância do transporte rodoviário para o setor moveleiro — desde o acesso a insumos, passando pela produção, até a entrega de móveis corporativos e residenciais em diferentes regiões do país e do exterior?

O transporte rodoviário é absolutamente estratégico para o setor moveleiro. Somos um segmento que trabalha com produtos volumosos, sensíveis e que exigem manuseio cuidadoso desde a matéria-prima até a entrega final.

Para uma empresa com 77 anos de história como o Bortolini Group, localizada na Serra Gaúcha, o transporte rodoviário é o elo mais forte que garante o ritmo produtivo, precisão na distribuição e qualidade percebida pelo cliente.

Quando nos referimos ao mobiliário corporativo, o transporte define competitividade: assegura acesso regular a insumos, sustenta o fluxo contínuo de produção e possibilita atingir diferentes regiões do Brasil e mercados internacionais, especialmente nos países vizinhos, com segurança. Uma cadeia logística eficiente é o que nos permite manter prazos, reduzir avarias e garantir que o produto chegue íntegro e pronto para uso, o que é fundamental para quem confia na Bortolini.

Quais seriam os impactos imediatos para a indústria moveleira caso o transporte rodoviário fosse interrompido ou gravemente afetado por um período? Como isso repercutiria no fluxo de produção, no nível de serviço e na experiência do cliente final?

Os impactos seriam imediatos. Em 2024, tivemos uma demonstração real do que significa essa interrupção. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul afetaram estradas, pontes e rotas logísticas, deixando claro o quanto o transporte rodoviário é vital para o setor industrial e para o progresso das empresas.

Uma paralisação ou restrição severa comprometeria todas as etapas da cadeia:

Produção: a falta de insumos paralisa linhas produtivas e aumenta custos operacionais. Entrega: cronogramas de obras, montagens corporativas e instalações são diretamente afetados, gerando atrasos e prejuízos para clientes e parceiros. Transporte especializado: sem transporte especializado e contínuo, cresce o risco de avarias, já que nossos produtos exigem manuseio apropriado. Experiência do cliente: quando a entrega não acontece no prazo, a confiança e a percepção de valor são imediatamente impactadas.

Para uma empresa que atende projetos corporativos o transporte materializa o compromisso assumido com clientes. Qualquer interrupção compromete toda a cadeia, desde o fornecedor até o cliente final.

Como o senhor avalia o papel das concessões de rodovias na modernização da infraestrutura do Estado e na criação de condições mais competitivas para o setor moveleiro, especialmente para indústrias exportadoras como o Bortolini Group?

A modernização da infraestrutura por meio de concessões poderia representar uma solução eficaz para tornar o transporte mais competitivo e seguro. Rodovias modernas e bem cuidadas reduzem avarias, diminuem prazos e ampliam a certeza da entrega nos prazos previstos, pontos decisivos para indústrias moveleiras, quer atuem no mercado interno e/ou externo, pois em qualquer dos casos os prazos precisam ser cumpridos.

Para empresas como o Bortolini Group, que enviam mobiliário para diferentes regiões e para o exterior, rodovias em boas condições significam: menor custo logístico, maior segurança, redução de perdas e ampliação da capacidade de atender novos mercados.

A competitividade do Rio Grande do Sul depende diretamente dessa melhoria. Estradas modernas são um vetor de desenvolvimento e fazem o estado avançar em produtividade e oportunidades comerciais.

De que forma essa mensagem conversa com os princípios e compromissos do Bortolini Group, uma empresa que carrega 77 anos de história, responsabilidade social e visão de futuro?

O selo traduz muitos dos princípios que construíram os 77 anos de história do Bortolini Group. Para nós, assegurar o abastecimento das cidades, viabilizar o fluxo de alimentos, conectar pessoas e sustentar atividades produtivas que mantêm negócios rentáveis, são pontos inegociáveis para o sucesso das empresas e do Estado.

Ao longo de nossa trajetória, aprendemos que logística é um compromisso com quem está do outro lado esperando para continuar sua obra, iniciar um projeto ou manter sua empresa funcionando. O transporte é o fio que une toda essa cadeia, sempre com responsabilidade social e respeito à vida.

O movimento “Eu Apoio a Vida — Transporte é Tudo” é reconhecimento que sem o transporte seguro, contínuo e eficiente, nenhum setor se sustenta.

Como o senhor acredita que o setor moveleiro — e especialmente empresas referenciais como o Bortolini Group — podem contribuir para fortalecer a percepção do transporte como vetor de desenvolvimento econômico, segurança e prosperidade no Rio Grande do Sul?

Indústrias consolidadas têm o papel de liderar pelo exemplo. O setor moveleiro é um dos motores da economia gaúcha: gera emprego, movimenta fornecedores, integra cadeias produtivas e tem forte vocação exportadora.

Quando empresas como a Bortolini demonstram publicamente a importância do transporte e dos investimentos em logística, valorizando e apoiando iniciativas como a do SETCERGS, contribui-se para ampliar essa consciência coletiva.