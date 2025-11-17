Transporte hospitalar movimenta assistência à saúde

Hospital Moinhos de Vento / Divulgação

Por Mohamed Parrini - CEO do Hospital Moinhos de Vento

1. Transporte e Vida

O transporte rodoviário é um elo invisível, porém absolutamente vital, do sistema de saúde. É o transporte que garante que medicamentos, oxigênio, vacinas, bolsas de sangue e equipamentos cheguem com segurança e tempestividade a hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento e centros de distribuição.

Inúmeros são os exemplos de situações que comprovam nossa dependência desse modal tão essencial na cadeia do cuidado em saúde. No Hospital Moinhos de Vento, vivenciamos diariamente a importância dessa engrenagem. Cada ambulância que parte, cada insumo que chega e cada vida que depende de uma entrega urgente são exemplos de como o transporte é um fio condutor entre a saúde e a vida.

2. Logística Hospitalar e Continuidade do Atendimento

A estrutura hospitalar depende de uma cadeia logística integrada e ininterrupta. Interromper o transporte rodoviário, mesmo que por poucos dias, significa colocar em risco a assistência a milhares de pacientes. Faltar oxigênio, medicamentos de uso contínuo ou insumos básicos é algo muito grave no contexto hospitalar.

Em um hospital geral e de alta complexidade, como o Moinhos de Vento, operamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo diferentes especialidades médicas. A previsibilidade logística é parte do processo de segurança do paciente.

Importante destacar também a importância essencial do transporte rodoviário na própria logística e deslocamento das pessoas envolvidas no processo assistencial. Sem pessoas não há cuidado nem hospitais. E elas precisam chegar ao seu destino, valendo isso para funcionários, médicos e pacientes.

3. Concessões e Infraestrutura Viária

A qualidade das estradas tem impacto direto na segurança do abastecimento hospitalar. Rodovias bem conservadas e geridas com eficiência reduzem riscos de acidentes, atrasos e perdas logísticas que podem ser fatais quando se trata de insumos críticos, como medicamentos essenciais ou equipamentos de suporte à vida.

A concessão rodoviária, quando planejada de forma transparente, eficaz e sustentável, é um dos caminhos legítimos para a modernização da infraestrutura. Ela traz investimento, tecnologia e gestão de alto padrão — fatores que ajudam a garantir um transporte mais rápido, seguro e confiável, beneficiando não apenas o setor da saúde, mas toda a sociedade.

4. O Selo “Eu Apoio a Vida — Transporte é Tudo”

Essa mensagem traduz de forma poderosa aquilo que vivemos todos os dias na saúde: preservar a vida é um esforço coletivo. Nenhum hospital, por mais avançado que seja, atua sozinho.

E o transporte é parte dessa rede solidária que conecta pessoas, recursos e esperança. Seja no Brasil ou em qualquer outro país, a logística é parte essencial do cuidado com a vida. Aliás, o Hospital Moinhos de Vento é afiliado a grandes instituições nos EUA, como a Johns Hopkins e também a Mayo Clinic, que investem centenas de milhares de dólares anualmente em logística por entenderem os riscos que uma má gestão nesta área pode impactar na atividade principal de saúde.

5. Engajamento do Setor de Saúde

Os hospitais têm um papel importante em reafirmar a relevância do transporte na sua atividade fim. Oportunidades como esta que estamos tendo de apoiar e esclarecer à população sobre como nossas atividades estão integradas, são essenciais para o entendimento coletivo sobre como os sistemas estão conectados e correlacionados.

No Moinhos de Vento, acreditamos na integração entre saúde, inovação e mobilidade, pois cada vez mais o cuidado em saúde se direcionará até onde as pessoas estão, e não o inverso.