Infraestrutura logística como aliada à cidade

Melnick / Divulgação

Por Leandro Melnick - CEO da Melnick

Importância do setor de transporte e logística para o desenvolvimento das cidades

O transporte e a logística são fundamentais para o desenvolvimento de uma cidade em diversos aspectos. Em primeiro lugar, somente é possível edificar uma cidade, desenvolver projetos residenciais, comerciais e de qualquer natureza com uma estrutura de logística adequada. Os projetos imobiliários para serem edificados dependem de uma ampla e complexa cadeia produtiva, que envolve o fornecimento de milhares de insumos e de mão de obra. Sem uma logística adequada e a capacidade de transportar os insumos e a mão de obra básica e especializada, seria impossível desenvolver os projetos imobiliários que compõem a formação de uma cidade. Sem transporte, não existe construção.

Sob a perspectiva da vida diária e do desenvolvimento de uma cidade, a ausência de um sistema logístico eficiente torna o abastecimento, seja de alimentos, de combustível ou de todos os insumos essenciais ao consumo da população custoso e caótico. Apenas uma infraestrutura logística e de transporte rodoviário tornam viável dar vida a uma cidade.

Dependência do setor imobiliário em relação ao setor de transporte e logística

A dependência do setor imobiliário em relação à logística e aos transportes rodoviários é absoluta. A produção imobiliária baseia-se em dois grandes eixos. O primeiro é a cadeia de mão de obra, altamente pulverizada, com trabalhadores dispersos por várias cidades e regiões periféricas.

A construção civil é uma “atividade de montagem” no canteiro de obra de produtos básicos e industrializados. O custo de um projeto imobiliário é diretamente proporcional a estrutura de logística para abastecer o mesmo.

Papel das concessões de rodovias e da malha rodoviária para suprir lacunas de logística no país

A concessão das rodovias tem objetivo de melhorar a infraestrutura logística de um país e isto é um passo fundamental. É uma política que deveria ser trabalhada com mais inteligência e intensidade, pois temos sérios gargalos logísticos no Brasil, como sabemos este é um ponto que encarece a nossa capacidade produtiva, o que chamamos de “custo Brasil”. Nossa cadeia produtiva sofre impacto direto do sistema de logística rodoviária, e a forma viável no Brasil de melhorar a capacidade desse sistema é por meio de concessões.

Não há outra experiência que tenha sido exitosa; os estados que mais utilizaram esse caminho, talvez com destaque para São Paulo, são justamente aqueles que têm a melhor malha rodoviária e a infraestrutura de transporte mais completa, e colhem as consequências positivas de uma logística mais estruturada.

Reconhecimento do segmento para a sociedade

Recebo com grande entusiasmo a valorização do transporte rodoviário e a sensibilização da sociedade quanto ao seu papel. Para a Melnick, este tipo de trabalho pode contribuir fortemente para a melhoria da logística no país e, consequentemente, tornar o nosso Brasil mais produtivo. Sem cidades vivas e pujantes, as famílias perdem a capacidade econômica de prosperar, crescer, e se desenvolver com mais qualidade.

Participação em ações sociais e no desenvolvimento da cidade

Eu entendo que o engajamento das empresas, dos empresários e da sociedade em causas como essa é muito relevante. Participo ativamente de diversas iniciativas desse tipo, pois acredito que é fundamental que a sociedade civil ocupe o seu espaço.

Não adianta nos confortarmos em sermos apenas espectadores, ou, pior, nos tornarmos porta vozes de reclamação constante, em vez de sermos agentes protagonistas, capazes de promover um movimento construtivo e colaborativo.

Ao unificarmos lideranças, empresas, entidades e federações em torno de movimentos e causas que defendem o desenvolvimento, contribuímos com o futuro de uma sociedade mais próspera. O desenvolvimento econômico é, comprovadamente, o maior gerador de progresso social.

Uma sociedade que tem a capacidade de se organizar em busca dos seus sonhos e de resolver os seus problemas será uma sociedade mais unida, próspera e socialmente desenvolvida.