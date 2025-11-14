COP30: Cresol mostra ações do cooperativismo para um futuro sustentável

O Cresol Siga é um programa de financiamento voltado para saneamento, infraestrutura e gestão da água. Cresol / Divulgação

A Cresol está participando dos debates da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que está acontecendo em Belém (PA), que começou na última segunda-feira (10) e continua até o dia 21 de novembro no Pará. A cooperativa de crédito Cresol irá apresentar ações de impacto positivo em frentes como finanças inclusivas, saneamento e transição agroecológica.

No fórum global que reúne lideranças políticas, de organizações privadas e da sociedade civil, as cooperativas terão espaço para mostrar que é possível crescer produzindo e protegendo o planeta. As participações em painéis e oficinas, distribuídas em espaços como a Blue Zone, Green Zone e Agri Zone, elevam a discussão sobre temas como sustentabilidade, inclusão financeira e economia verde e são coordenadas pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). O presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri, destaca a representatividade da realização da COP30 no Brasil.

— Um evento dessa magnitude estar sendo realizado no Brasil já retrata a dimensão estratégica que o país tem quando nos debruçamos sobre temas vão muito além dos aspectos econômicos, mas essa sustentabilidade que dialoga com as questões ambientais, culturais, sociais, educacionais e organizacionais — diz.

Cooperativismo de crédito e um futuro mais sustentável

No debate sobre o clima e a economia verde, o cooperativismo brasileiro busca o equilíbrio entre prosperidade econômica, inclusão social e conservação ambiental. O presidente da Cresol Confederação ressalta que as cooperativas atuam em diversas frentes, com a soma das ações locais elas são uma força de transformação.

— Nós estamos diante de um dos modelos que melhor consegue responder aos anseios e às expectativas quando a gente pensa em construir um mundo mais sustentável — afirmou Magri.

O presidente ressalta a melhora dos aspectos educacional, cultural e organizacional nas comunidades impactadas pelas iniciativas cooperativistas e acredita que o setor tem um papel central no debate.

— O cooperativismo acaba sendo um indutor que fortalece as iniciativas já existentes nas comunidades. É o grande vetor que vai fazer com que as economias se fortaleçam e se desenvolvam cada vez mais pelo nosso modelo de proximidade, de relacionamento, de conhecer a realidade do cooperado, de envolver o cooperado na tomada de decisões. E, por si só, isso já nos coloca numa condição de destaque dentro desse cenário global — explica o presidente.

Iniciativas da Cresol na COP30

A Cresol participará de painéis e oficinas que darão visibilidade a importantes projetos realizados nas comunidades onde atua.

— Esses projetos materializam as ações que o Sistema Cresol desenvolve Brasil afora e podemos compartilhar o impacto que isso gera na vida das pessoas — diz Magri.

Cresol Siga - saneamento, infraestrutura e gestão da água

O Cresol Siga, em parceria com a ONG Water.org, é um programa de financiamento voltado para saneamento, infraestrutura e gestão da água que promove o desenvolvimento sustentável e a conscientização sobre a importância do acesso à água. Conheça mais sobre o projeto no canal da Cresol no YouTube.

Incentivo a boas práticas ambientais na cadeia produtiva de bubalinos

A Cresol Horizonte realiza, em parceria com o Ceades/Sebrae, o Projeto Bem Cultivar. Na região do Vale do Ribeira, no Paraná, o projeto colabora para o desenvolvimento da cadeia produtiva de bubalinos.

O produtor Pio Rafael Schneider, que tem 10 animais, criou bebedouros e um lago artificial na sua propriedade, garantido uma produção menos agressiva ao meio ambiente.

Criação de abelhas nativas em Santa Rosa de Lima (SC)

O projeto de fortalecimento da cadeia da meliponicultura em Santa Rosa de Lima provocou grandes transformações na região. Com a iniciativa, foi implantada a primeira agroindústria de meliprodutos com SIF no Brasil, assegurando conformidade, melhor remuneração e acesso a mercados verdes.

O meliponário didático com nove espécies consolidou roteiros interdisciplinares e visitas regulares, alcançando centenas de estudantes e promovendo cidadania científica. No eixo ambiental, o plantio de espécies nativas ampliou a oferta floral e a conectividade ecológica.

Cultura quilombola e artesanato em licuri na comunidade Vargem do Sal (BA)

Vargem do Sal, no território do Sertão Produtivo, na Bahia, é uma comunidade quilombola que mantém viva sua cultura e raízes. A comunidade tem aproximadamente 315 moradores e suas principais fontes de renda são a agricultura familiar e o artesanato com palha da palmeira licuri.

O projeto aprimorou o manejo sustentável da palmeira, crucial para o ecossistema e a arara-azul-de-lear, demonstrando compromisso com a conservação e a biodiversidade. A Cresol garantiu as primeiras aquisições do material e impulsionou a participação da comunidade em feiras da agricultura familiar, expandindo o alcance dos produtos e fortalecendo redes e intercâmbio de conhecimentos.

A iniciativa, com participação de 30 famílias, também reduziu a migração urbana e reforçou laços comunitários, elevando a dignidade e a autonomia da comunidade para um futuro mais próspero e equitativo.

Transição agroecológica Brasil-Uruguai

O projeto busca fortalecer os processos de co-inovação liderados pelas famílias agricultoras e suas organizações, promovendo a conversão e a sustentabilidade de propriedades agroecológicas nas cadeias de valor da horticultura e fruticultura. É desenvolvido no Brasil e Uruguai, com 45 unidades/propriedades de referência.

Projeto de reciclagem Tampinhas Solidárias

Em 2024, a cooperativa liberou recurso via Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para a empresa de reciclagem DUMI, em Iporã do Oeste (SC). O Conselho da cooperativa conheceu o processo de reciclagem da empresa e instigou a realização de um projeto.

A ação buscou envolver escolas na campanha de coleta de tampinhas. A empresa de reciclagem compra as tampinhas coletadas e o recurso fica para a escola. A Cresol também decidiu usar o Fundo Social para pagar o mesmo valor por quilograma de tampinhas para as escolas. As agências foram pontos de coletas para envolver os cooperados na campanha.

Atualmente, 19 escolas de 11 municípios no Extremo-Oeste de Santa Catarina participam do projeto. Foram coletados e reciclados mais de 500 kg de tampinhas em três meses, com a força da união de mais de 14.000 pessoas.

