O impacto do transporte rodoviário no varejo 

Empresário fala sobre a importância do transporte rodoviário para o setor varejista. Grupo Lebes / Divulgação

Por Otelmo Drebes, presidente do Grupo Lebes

A Lojas Lebes nasceu no interior e se expandiu para todo o Estado. Na sua visão, qual é a importância do transporte rodoviário para o crescimento do varejo e para a integração das comunidades gaúchas? Como o senhor enxerga a cadeia logística — do centro de distribuição até as lojas — como um diferencial competitivo no varejo moderno?

A história do Grupo Lebes está profundamente ligada às estradas do Rio Grande do Sul. Foi por meio delas que a primeira operação do Grupo, a rede de varejo Lojas Lebes, cresceu e se expandiu conectando cidades, aproximando pessoas e integrando comunidades. Desta forma, conseguimos levar nossos produtos, serviços e, principalmente, os valores para cada canto do Estado. Assim, o transporte rodoviário é o que permite que a Lebes esteja presente em tantas cidades. Ele conecta pessoas, movimenta a economia e faz com que o desenvolvimento chegue a todos os municípios do Estado.

Quando olhamos para a cadeia logística, vemos um pilar estratégico do nosso negócio. Do centro de distribuição às lojas, cada etapa é pensada para garantir agilidade, eficiência e qualidade na entrega. No varejo moderno, isso faz toda a diferença. Ter uma operação logística bem estruturada significa oferecer uma experiência melhor para o cliente, manter o estoque otimizado e responder rapidamente às mudanças do mercado. Esse cuidado é o que nos permite crescer de forma sustentável e seguir presentes, com a mesma proximidade, em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Um dos maiores desafios do varejo é garantir estoque, variedade e entrega rápida. Como o transporte influencia diretamente na experiência de compra e na satisfação do consumidor Lebes? Em períodos críticos, como enchentes ou crises de abastecimento, o transporte mostrou ser vital. O que o senhor aprendeu com esses momentos sobre a importância de manter as rodas girando?

O transporte é o elo que faz tudo acontecer no varejo. Ele garante que o produto certo chegue à loja ou ao cliente no momento desejado, o que é fundamental para a experiência de compra cada vez mais exigente. Hoje, por exemplo, fazemos entregas diárias em mais de 300 lojas no Sul do Brasil, sendo que 97% delas com horário marcado. Assim, quando temos uma logística eficiente, conseguimos manter o estoque equilibrado, oferecer variedade e cumprir prazos de entrega com agilidade, o que reforça a confiança que o cliente tem na marca Lebes.

Para que isso seja possível, o Grupo conta com a IntechLog, seu braço de inteligência logística, que atua como integrador do ecossistema das Lojas Lebes, desde o fabricante até a distribuição nas mais de 300 lojas. Com rotas fixas, diárias e semanais, e ampla capilaridade no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a IntechLog também presta serviços de transportes a terceiros, com soluções eficientes para diferentes segmentos do mercado.

Além disso, também faz parte do Grupo Lebes o complexo logístico Ellosul, na BR 116, em Guaíba, onde está localizado nosso Centro de Distribuição, de 38 mil metros quadrados. Essas unidades de negócios, conectadas, otimizam a cadeia logística dando suporte ao crescimento e a competitividade do varejo Lebes.

Em relação aos períodos críticos, como as enchentes que afetaram tantas cidades gaúchas, mostraram o quanto o transporte é vital. Manter as rodas girando, mesmo diante das dificuldades, foi um grande desafio. Percebemos que a força do varejo está na capacidade de adaptação e na união das pessoas. Foi assim que conseguimos seguir atendendo, apoiando as comunidades e garantindo que a Lebes continuasse presente na vida dos gaúchos, mesmo nos momentos mais difíceis.

O varejo está se transformando com tecnologia, e-commerce e novos hábitos de consumo. Como o transporte e a logística podem se adaptar para acompanhar esse novo cenário digital e híbrido? O senhor acredita que o investimento em infraestrutura e concessões rodoviárias pode trazer ganhos de eficiência para o setor varejista?

O varejo mudou muito nos últimos anos, hoje ele é digital, híbrido e cada vez mais centrado no cliente. Isso exige que a logística e o transporte acompanhem esse ritmo de transformação. Precisamos ser ágeis, conectados e inteligentes, integrando tecnologia em cada etapa da operação, do centro de distribuição até a entrega final. A digitalização da cadeia logística permite mais eficiência, controle e previsibilidade, o que reflete diretamente na experiência do consumidor.

Ao mesmo tempo, é fundamental que o país avance em infraestrutura e em concessões rodoviárias. Estradas de qualidade significam transporte mais seguro, rápido e competitivo. Cada melhoria nesse sistema traz impacto direto para o varejo: reduz custos, encurta distâncias e aumenta a eficiência das entregas. Investir nesse setor é investir no desenvolvimento econômico, na geração de empregos e na qualidade de vida das pessoas. O transporte é, sem dúvida, um motor que ajuda o varejo e o Rio Grande do Sul a seguir em frente.

O movimento “Eu apoio a vida – Transporte é tudo” busca despertar uma consciência coletiva sobre o papel vital dos caminhoneiros e transportadores. O que esse selo representa para o senhor e para a Lojas Lebes?

Esse movimento representa muito mais do que um selo, ele simboliza reconhecimento e respeito por todos que fazem o transporte acontecer no nosso país. São os caminhoneiros e transportadores que mantêm as cidades abastecidas, garantem que os produtos cheguem aos consumidores e fazem o varejo seguir em movimento.