Investimento em irrigação reduz perdas no cultivo de frutas na Serra Gaúcha

Produtor rural de Farroupilha (RS), Tiago José De Momi, decidiu apostar na irrigação por aspersão para reduzir impactos. Cresol/Divulgação

Desde pequeno, o produtor Tiago José De Momi, de Farroupilha (RS), decidiu seguir os passos da família e continuar com o trabalho na propriedade rural, que além de produzir uvas, tem o sustento garantido com o cultivo de pêssego.

Entre os desafios da produção, está o clima da região, conhecida pelas baixas temperaturas. A principal preocupação é com a geada, que em poucas horas pode comprometer o trabalho de meses. Para reduzir os impactos, o produtor decidiu apostar na irrigação por aspersão. A técnica consiste em manter a irrigação nas noites mais frias do ano para que as frutas fiquem congeladas. O sistema cria uma camada protetora sobre as plantas, garantindo melhores condições de desenvolvimento.

— Eu decidi por esse investimento porque a área de cultivo fica num lugar baixo e todos os anos tinha problema de geada e a gente tinha perdas na produtividade. No ano passado, que foi o primeiro ano com irrigação, funcionou super bem. A gente, fazendo a irrigação no tempo certo, ajuda a evitar perdas — explica Tiago.

O sistema foi instalado em uma área de três hectares e teve um investimento aproximado de R$ 250 mil. O sistema deve ser um importante aliado para assegurar produtividade e a qualidade das frutas. Para conseguir viabilizar a melhoria na propriedade, o produtor contou com a ajuda da Cresol.

— A Cresol tem sido uma parceira e tanto. Eu também estou fazendo outros investimentos em máquinas e implementos e a cooperativa está me ajudando. O clima às vezes atrapalha a produção, mas em relação à cooperativa tem sido uma parceria muito boa — diz o produtor.

A trajetória do Tiago, assim como de outros associados, reflete o propósito da Cresol de apoiar quem acredita no cooperativismo, transformar desafios em oportunidades e semear desenvolvimento para toda a comunidade.

— Os investimentos agrícolas são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade de vida no campo. A participação da Cresol nesses processos é fundamental, pois proporciona acesso a recursos, tecnologias e conhecimentos que aumentam a produtividade e a rentabilidade das atividades rurais — diz a gerente da Cresol em Farroupilha, Dione Brocco.

Sobre a Cresol