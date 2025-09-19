Cresol apresenta resultados de projeto de inclusão financeira no Equador 

Projeto Sepop Cresol levam o cooperativismo solidário ao Equador. Cresol / Divulgação

A Cresol Agri-Agência participou, de 18 a 20 agosto, em Quito, Equador, do Fórum Nacional de Boas Práticas na Profissionalização das Organizações de Pequenos Produtores (Sepop). No evento, a cooperativa compartilhou os resultados do Projeto de Aprendizagem Integradora para a Inclusão Financeira de Mulheres e Jovens em Cooperativas de Crédito no Equador.

O projeto, iniciado em junho de 2020, foi financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e executado pela Aliança Global de Agências Agrícolas (Agricord) por meio da Cresol Agri-Agência, da Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas (Cacmu) e da Caja Central Financoop.

Cooperativismo e inclusão social

Os objetivos propostos previam desde maior acesso ao crédito para parceiros da Cacmu e Financoop até a capacitação de sócios e equipes diretivas em gestão, governança e inclusão e à mobilização e representação em espaços de diálogo e construção de políticas públicas de inclusão financeira. Outras cooperativas do Equador também participaram das atividades.

Os resultados alcançados foram expressivos e aproximam o cooperativismo do seu papel de agente de mudanças na sociedade. Mais de 29 mil produtores foram beneficiados pela Linha de Crédito Verde (40% mulheres, 34% jovens) e outros produtos financeiros inovadores desenvolvidos pelas cooperativas aliadas.

— Comecei com minha esposa e meu filho neste empreendimento, de forma artesanal. Mudamos para fornos de alta eficiência e damos trabalho às pessoas da comunidade. Graças à cooperativa, que nos ajudou com vários créditos, crescemos e melhoramos — conta Joffre Mendonza, cooperado da Cooperativa Abdón Calderón.

Com o projeto, mais de 10 mil pessoas receberam capacitação em programas como Gercoop, educação financeira e liderança juvenil e feminina. E um reflexo direto foi o aumento da participação feminina em cargos diretivos, que subiu para 48%, e maior inclusão de jovens em espaços de liderança comunitária.

— Dois módulos me impressionaram muito: Análise Financeira, porque foi um programa voltado para nossos diretores, que geralmente não têm formação em contabilidade, e o de Governança, porque tem impacto nas decisões da entidade — destaca Verónica Mendoza, gerente geral da Cooperativa 15 de Abril

A Cresol foi representada no fórum das entidades pelo vice-presidente do Cresol Instituto, Luiz Tomascheski, o coordenador de Expansão, Luiz Kuntz, e os analistas de Relacionamento Luiza Rodrigues e Felipe Alessio.

Cresol Agri-Agência

A Cresol Agri-Agência é uma organização do Sistema Cresol para cooperação nacional e internacional credenciada à Aliança Global de Agri-Agências (Agricord) e signatária dos princípios cooperativistas orientados pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Com foco de atuação na América Latina e África, busca promover o cooperativismo solidário e o fortalecimento das organizações cooperativas para o desenvolvimento no campo.

Sobre a Cresol