Campanha da Cresol já distribuiu R$ 2,8 milhões em prêmios para cooperados 

O cantor Daniel é o embaixador da campanha “Cooperar é Ganhar”, da Cresol. Cresol / Divulgação

A Cresol já sorteou mais de R$ 2,8 milhões em prêmios entre os meses de maio a agosto com a campanha “Cooperar é Ganhar” — a maior do cooperativismo de crédito brasileiro. Ao todo, 1.932 cooperados de 17 estados foram contemplados apenas nos primeiros quatro meses da ação. Até o encerramento, em dezembro, serão sorteados mais de R$ 10 milhões em prêmios.



Todos os meses, a campanha realiza 483 sorteios no valor de R$ 1.500,00 cada. Aproximadamente 70 cooperados já foram sorteados mais de uma vez, e quatro deles ganharam mais de duas vezes, comprovando que investir e participar vale a pena.



Adriano Michelon, vice-presidente da Cresol Confederação, avalia que a edição de 2024 já foi um sucesso e que a deste ano está ainda melhor, devido às novas formas de investimento.



– Aprimoramos ainda mais nossa campanha e ampliamos as opções de investimento, promovendo a educação financeira junto aos nossos cooperados e, ao mesmo tempo, aumentando suas chances de serem contemplados – destaca.

Quanto mais investe, mais chances de ganhar

Um dos exemplos sobre investir e ganhar é o cooperado Antonio Dela Vedova, de Treze de Maio (SC), cooperado desde 2009.



– Participei da campanha investindo em RDC e, ao receber a notícia de que havia ganhado, nem acreditei. Fiquei muito feliz. Para mim, ser cooperado da Cresol significa ter investimentos com segurança – lembra.



A “Cooperar é Ganhar” segue até novembro com os sorteios mensais e em dezembro acontece o grande encerramento, com prêmios especiais de R$ 10 mil, R$ 30 mil e R$ 50 mil, além de três grandes prêmios finais de R$ 1 milhão em certificados de barras de ouro. Ou seja, três cooperados vão se tornar milionários ainda este ano.



Recentemente estabelecida no Tocantins, a cooperativa já celebra um cooperado premiado em Pedro Afonso (TO). A Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa) foi contemplada com R$ 1.500,00 no sorteio de agosto. Ricardo Khouri, presidente da Coapa, expressou sua satisfação.

– Fiquei muito feliz com esse sorteio. Que seja o indicativo de uma relação profícua e próspera para as duas cooperativas – projeta o presidente.

R$ 1 milhão mudou a vida da família Ulsenheimer

E quem se tornou milionário na campanha de 2024 conta como isso mudou e melhorou a vida da família. O cooperado Carlos Ulsenheimer, de Boa Vista do Buricá (RS), foi contemplado com o prêmio de R$ 1 milhão.



– Foi uma surpresa muito grande, é um pouco de tudo junto, felicidade, emoção e alegria. Com esse prêmio, conseguimos melhorar muito nossa propriedade. Fica aqui nossa gratidão a Deus e à família Cresol – comemora.



O cooperado relata que conseguiu fazer diversas melhorias em estrutura, como maquinário e galpão; adquiriu automóvel para o trabalho e novos animais para o plantel leiteiro. Além disso, fez novos investimentos para ver seu prêmio render.

Como participar e concorrer

A campanha “Cooperar é Ganhar” tem um formato que contribui para a organização financeira e ganhos do cooperado Cresol. Para participar, é necessário gerar números da sorte por meio de investimentos em poupança, RDC, LCA e Capital Social, válido tanto para pessoa física quanto jurídica.



Poupança - Investir na poupança é a opção mais tradicional e segura para guardar seu dinheiro, com baixo risco e rendimento garantido.



RDC - É uma aplicação de renda fixa, segura e estável, com rentabilidade definida pela escolha de investimento.



LCA - É uma opção de investimento em renda fixa, segura e com isenção de imposto para pessoas físicas.



Capital Social - É o valor investido na cooperativa ao se tornar cooperado. Anualmente, o Capital Social poderá ser remunerado de acordo com os fatores econômicos da atualidade.



Todas as informações, como regulamento, consulta de números da sorte e resultados dos sorteios, estarão disponíveis na página oficial da campanha: https://cresol.com.br/campanha/cooperar--ganhar-2025/



A campanha “Cooperar é Ganhar” está registrada com certificados de autorização SPA 04.040159/2025; SPA 04.040161/2025; SPA 04.040162/2025; SPA 04.040160/2025.

Sobre a Cresol