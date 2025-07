Cresol encerra Plano Safra 24/25 com R$ 13 bi e projeta novo recorde de crédito rural 

Cresol fortalece o agro com crédito histórico. Cresol / Divulgação

A Cresol, instituição financeira cooperativa que nasceu de uma iniciativa de agricultores familiares, no Sudoeste do Paraná, encerrou o Plano Safra 24/25 com o maior volume de recursos operacionalizado nos seus 30 anos: foram R$ 13 bilhões repassados para produtores rurais em todas as regiões do Brasil.

Desde sua origem, em 1995, a Cresol é parceira dos agricultores, oferecendo suporte financeiro e operacional que permite o desenvolvimento sustentável no campo. No Plano Safra 24/25, o ticket médio foi de R$ 93,6 mil, em aproximadamente 140 mil operações, destacando o acesso ao crédito para micro e pequenos produtores.

— No início do ano agrícola, estávamos enfrentando uma crise de seca em algumas regiões, em outras havia muita chuva, cenários que causavam uma indecisão dos produtores. Mas, iniciado o primeiro semestre de 2025, o agricultor passou a procurar e investir mais. Também fizemos um volume significativo de antecipação de recursos em junho. Sinal de que o crédito rural está sendo processado com bastante velocidade e essa atração para a safra 25/26 deve continuar forte — analisa o vice-presidente da Cresol Confederação, Adriano Michelon.

Dos R$ 13 bilhões operacionalizados pela Cresol, R$ 8,7 bi foram para custeio (84 mil operações) e R$ 3,8 bi para investimento (28,8 mil operações). Entre as linhas mais acessadas estão o Pronaf, com R$ 6,7 bilhões em 86,5 mil operações, e o Pronamp, com 2,6 bilhões em 12,3 mil operações.

Projeção para a safra 25/26

No dia 30 de junho, o Governo Federal lançou o pacote de recursos e taxas para o novo ano agrícola. Foram anunciados R$ 89 bilhões para a agricultura familiar – desse total, R$ 78,2 bilhões são exclusivos para repasses do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ( Pronaf ).

O presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri, destaca o papel participativo da cooperativa nas negociações do plano e avalia o cenário:

— A Cresol, historicamente, tem uma estratégia de acompanhar as tratativas da estruturação do Plano Safra, apresentando sempre um conjunto de sugestões e proposições que possam melhorar e qualificar esse crédito. Observamos um aumento do volume de recursos disponível para a agricultura familiar e identificamos uma manutenção na maioria das taxas de juros, o que é positivo, se considerarmos os valores atuais da Selic e o cenário econômico nacional e internacional.

O objetivo da Cresol para o Plano Safra 25/26 é um novo recorde de operações, chegando aos R$ 15 bilhões. As operações de crédito rural são oferecidas com recursos próprios e por meio de parcerias com outras instituições privadas e públicas, como o BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é um parceiro de mais de 25 anos, do qual a Cresol é um dos principais agentes financeiros.

Histórico forte

Em 2025, a Cresol celebra 30 anos como uma das maiores cooperativas de crédito do país. Cada nova safra traz desafios diferentes, seja com variações do mercado ou alterações climáticas, mas também milhares de conquistas, recordes de produção e sonhos concretizados.

Nestes 30 anos, a cooperativa, que iniciou suas atividades com apenas R$ 720, alcança números expressivos, com destaque para os mais de 1 milhão de cooperados. E o crédito rural foi e continua sendo uma das principais ferramentas para o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde atua, por meio de 952 agências em 19 estados brasileiros.

Os R$ 13 bilhões de recursos liberados no Plano Safra 24/25 são um reflexo desse crescimento. No total, desde 1995, a Cresol soma R$ 48,9 bilhões em crédito rural repassado, com mais de 1.196.000 contratos. As operações de custeio chegam a R$ 34,3 bilhões, enquanto o crédito para investimentos totaliza R$ 14,4 bilhões. Somente em linhas do Pronaf, os repasses foram de R$ 31,3 bilhões.

— O Plano Safra tem esse olhar na produção de alimentos, na sustentabilidade, na inclusão digital, pontos importantes e estratégicos. E a Cresol, com seu histórico de participação, de criar soluções, está absolutamente preparada para fazer mais um grande Plano Safra junto ao nosso quadro social, considerando as diferentes modalidades da agricultura familiar e da agricultura empresarial — reforça o presidente Cledir Magri.

Plano Safra em destaque

Para celebrar o agro e fortalecer o posicionamento de parceira do produtor rural, a Cresol lançou, em junho e julho, duas campanhas que dão protagonismo à vida e ao trabalho no campo.

O material institucional ilustra os desafios presentes no começo de uma nova atividade ou projeto. Já na campanha para o Plano Safra, ganham destaque as linhas exclusivas para o agro e soluções que fortalecem a produção. O modelo cooperativista também é valorizado, por suas características de parceria e proximidade com o produtor rural.

Veja o vídeo da campanha Cresol - Plano Safra 25/26:

