Cresol celebra 30 anos destacando o protagonismo do cooperativismo no país

Cresol celebra 30 anos de impacto social e econômico nas comunidades brasileiras. Cresol / Divulgação

Em um momento marcante para o sistema cooperativista brasileiro, a Cresol comemorou na terça-feira, 24, três décadas de atuação em sua sede, em Francisco Beltrão (PR). A instituição, que hoje soma mais de 1 milhão de associados em todo o país, celebra sua trajetória como uma das maiores e mais relevantes do setor, reconhecida pelo compromisso com o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde atua.

O evento, dividido em dois grandes painéis, reuniu representantes de instituições financeiras nacionais e internacionais, lideranças cooperativistas e parceiros estratégicos. Os debates destacaram a trajetória da Cresol desde sua criação até sua consolidação como uma das principais instituições financeiras cooperativas do Brasil.

– Celebrar 30 anos é honrar uma história construída com confiança, proximidade e propósito coletivo. Somos resultado da dedicação de milhares de pessoas que acreditam em um modelo mais justo de fazer finanças e gerar oportunidades – afirmou Cledir Magri, presidente da Cresol Confederação.

Leia Mais Cresol lança campanha especial reforçando a essência do cooperativismo em comemoração de 30 anos

Cooperação e parcerias

O primeiro painel contou com a mediação de Adriano Michelon, vice-presidente da Cresol Confederação, e Alzimiro Thomé, presidente da Central Cresol Baser. A discussão contou com representantes do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco Central, entidades fundamentais no ecossistema financeiro nacional.

– Vamos falar mais da Cresol, mais do cooperativismo. Aproveitar a nossa experiência e o conhecimento para ampliar o alcance do modelo cooperativo com as novas gerações e reforçar sua presença no cenário nacional – ressaltou Alzimiro Thomé ao se referir a força transformadora do cooperativismo.

Entre as parcerias de maior impacto da Cresol está a colaboração com o BNDES, que completou 25 anos. Ao longo desse período, a instituição tornou-se um dos principais agentes financeiros do banco de fomento, liderando em número de operações e totalizando R$ 7,6 bilhões em crédito concedido.

– Temos muita admiração pelo trabalho desenvolvido pela Cresol e o impacto da transformação. O Brasil ainda não conhece o poder e o potencial do cooperativismo. Nosso trabalho com essa parceria é fazer esse conhecimento chegar ao maior número possível de pessoas – destacou o superintendente do BNDES, Marcelo Porteiro.

– A Cresol tem condições de realizar tanto quanto um banco tradicional. Possui estrutura operacional, capacidade técnica e presença estratégica – reforçou João Luiz Faustino Marques, chefe-adjunto do departamento de organização do sistema financeiro do Banco Central.

O impacto positivo do cooperativismo

Com participação de organismos internacionais, como o BID Invest e a DEG, o segundo painel ressaltou o impacto social das cooperativas. Márcia Faria, do BID Invest, afirmou que a Cresol tem o maior score de impacto entre mais de 45 instituições analisadas, considerando o potencial de transformação positiva dos projetos apoiados.

– Em mais de 360 municípios brasileiros, as cooperativas são a única instituição financeira presente. É nítida a paixão que a Cresol tem pelos cooperados – frisou Tânia Zanella, superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)

Presente em 19 estados com 952 agências, em 3.478 municípios a Cresol tem aproximadamente 80% de suas unidades instaladas em municípios com até 50 mil habitantes, onde exerce papel estratégico na inclusão financeira e no fomento ao empreendedorismo.

– Para cada problema socioeconômico que existe no nosso país, há uma solução cooperativista – comentou Luiz Lesse Santos, presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras).

– Chegar até aqui foi fruto de compromisso com os valores que nos formaram. Mas manter esse legado exige praticar ainda mais nossos pilares: simplicidade e o relacionamento com o quadro social. É isso que sustenta o nosso crescimento e nos torna diferentes – finalizou Adriano Michelon ao afirmar que a comemoração é também um chamado à continuidade.

Sobre a Cresol