Cresol lança campanha especial reforçando a essência do cooperativismo em comemoração de 30 anos

Atriz Camila Morgado é protagonista da campanha ”Os próximos 30 anos começam por você”. Cresol / Divulgação

A Cresol celebra, no próximo dia 24 de junho, 30 anos de uma trajetória marcada por trabalho, cooperação e compromisso com o desenvolvimento de seus cooperados e das comunidades onde atua. São três décadas que consolidaram a cooperativa como uma das maiores do Brasil, com mais de 1 milhão de cooperados.

Para comemorar essa data tão especial, a instituição lança uma campanha que valoriza não apenas os números conquistados, mas, sobretudo, a essência que sempre guiou sua jornada: simplicidade, confiança e proximidade.

“Os 30 anos são, sem dúvida, um marco muito importante para todos nós, mas o que mais nos orgulha é termos mantido, ao longo de toda essa caminhada, a nossa essência cooperativista. Seguimos ao lado dos nossos cooperados, com simplicidade, confiança e o compromisso de construir, juntos, um futuro ainda mais promissor”, destaca Cledir Magri, presidente da Cresol Confederação.

Estrelada pela atriz Camila Morgado, a campanha reafirma o compromisso da cooperativa com cada um de seus cooperados, destacando que, ao longo dessas três décadas, milhares de sonhos saíram do papel — sempre guiados pelo espírito cooperativista, que transforma o ‘quero fazer’ em ‘vamos realizar’, com propósito compartilhado.

Adriano Michelon, vice-presidente da Cresol Confederação, afirma que o momento é de celebração, mas também de olhar adiante. “Chegar aos 30 anos com essa dimensão e relevância é motivo de muito orgulho. Mas, acima de tudo, reforça a nossa responsabilidade de seguir evoluindo, sempre atentos às necessidades dos cooperados e comprometidos com um futuro sustentável e cooperativo”, afirma.

Presente em milhares de municípios brasileiros, a Cresol se orgulha de ter contribuído para o fortalecimento econômico e social das comunidades onde atua, mantendo o foco no relacionamento próximo e na promoção do desenvolvimento sustentável.

