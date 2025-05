Mercado Livre de Energia: a nova forma de contratar energia elétrica

Quando falamos nesse Ambiente de Contratação Livre, uma dúvida que geralmente surge é se haverá uma perda total de vínculo com a distribuidora de energia local quando o consumidor fizer a compra de energia através de uma comercializadora. É importante destacar que as distribuidoras continuarão existindo e cumprindo seu papel de levar a energia (física) até as residências, empresas ou indústrias, e o consumidor segue pagando a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), que atualmente faz parte da composição da fatura de energia de todos os consumidores, não só de quem migrou para o ACL – confira no descritivo de sua conta, a TUSD está lá. O que será negociado é a Tarifa de Energia (TE), onde o consumidor poderá economizar ao fazer negociações de compra de energia nas mais diversas condições. Outro ponto a salientar é que, ao migrar para o ACL, o consumidor pode ter um desconto na TUSD, dependendo do tipo de energia que for adquirida no Mercado Livre.