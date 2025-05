Cresol inaugura agência em Coronel Barros (RS) 

Cresol / Divulgação

A Cresol deu mais um importante passo no fortalecimento do cooperativismo regional, com a inauguração da nova agência de relacionamento no município de Coronel Barros (RS), na terça-feira, 6. A nova estrutura substitui a antiga agência e, agora, oferece ainda mais conforto, atendimento qualificado e soluções financeiras completas aos cooperados.

A inauguração marca um momento significativo para a Cresol e para a comunidade local, reforçando a missão da cooperativa de manter um relacionamento próximo e humano com seus associados. A nova agência foi planejada para oferecer um espaço moderno, acolhedor e funcional, refletindo a atenção que a Cresol dedica à experiência do cooperado.

Para o presidente da Cresol Origens, Alessandro Furini, a presença física da cooperativa nas comunidades é um dos pilares que sustentam o crescimento da instituição. “Estar presente fisicamente em Coronel Barros com uma agência estruturada representa o nosso compromisso em seguir lado a lado com os associados, promovendo o desenvolvimento local e mantendo o vínculo direto, que é a essência do cooperativismo. É assim que construímos relações duradouras e confiáveis”, destacou Furini.

O presidente da Central Cresol Sicoper, Carlos Cupercini, disse que a inauguração representa a maneira que a Cresol tem de atender aos seus cooperados. “Temos o relacionamento próximo como premissa em nossos atendimentos. Essa nova agência traz conforto, simplicidade e aconchego para nossos cooperados, que já estão habituados com nossa maneira de trabalhar”, enfatizou.

Cresol no Rio Grande do Sul

O Sistema Cresol atende aproximadamente 300 mil cooperados no Rio Grande do Sul, com mais de 250 unidades de atendimento. Em Passo Fundo, está localizada a Central Cresol Sicoper e 15 cooperativas filiadas têm suas sedes administrativas no Estado.

Com essa estrutura abrangente, o sistema mantém firme o propósito de transformar realidades por meio da cooperação, oferecendo suporte financeiro com base em valores sólidos e no relacionamento contínuo com seus associados. A nova agência em Coronel Barros é um símbolo da confiança mútua entre cooperativa e comunidade.

Sobre a Cresol

Com 29 anos de história, mais de 1 milhão de cooperados e 952 agências de relacionamento em 19 estados, a Cresol é uma das principais instituições financeiras cooperativas do País. Com foco no atendimento personalizado, a Cresol fornece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais.