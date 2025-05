Companhia Minuano prevê estabilidade e crescimento em 2025

Companhia dispõe de 6 unidades pelo estado. Acima, a unidade de Lajeado, no vale do Taquari. Minuano / Divulgação

A Companhia Minuano de Alimentos oficializou um importante acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), encerrando um passivo tributário que se arrastava desde a crise financeira que culminou no pedido de concordata em 2002. A negociação, que totaliza cerca de R$ 550 milhões em débitos – incluindo multas e juros –, representa um marco para a empresa, que agora volta a operar com plena regularidade fiscal.

O entendimento foi construído ao longo de vários anos e viabiliza a retomada do acesso a linhas de crédito e financiamento, fundamentais para os planos de expansão da companhia. “A Minuano praticamente não possui outras dívidas e, com a regularização fiscal, poderá finalmente acessar linhas de financiamento e investimentos relevantes”, afirma Tiago Fonseca Siqueira, diretor Financeiro e Administrativo da empresa.

Mais do que um avanço administrativo, o acordo tem valor simbólico para a organização e seus mais de 2,5 mil colaboradores. O diretor destaca ainda o peso simbólico do momento: “É impossível falar de superação sem mencionar os desafios climáticos enfrentados nos últimos anos, especialmente durante as enchentes, que atingiram nossa região em 2020, 2023 e 2024. Como empresa e com passivos federais antigos, a Minuano não teve acesso às principais linhas de auxílio emergencial, absorvendo integralmente os prejuízos. O acordo com a PGFN tem um valor que vai além das cifras: ele representa a resiliência do nosso time e da nossa comunidade, que nunca desistiram.”

Com a situação fiscal resolvida, a companhia projeta aportes em modernização industrial, o fortalecimento da marca nos mercados interno e externo e da infraestrutura em suas seis unidades, que incluem frigorífico de aves, em Lajeado; fábrica de industrializados e de rações, em Arroio do Meio; incubatório e granja de produção de ovos férteis, em Estrela; e a granja de recria de matrizes, em Bom Retiro do Sul.

Sobre a Minuano