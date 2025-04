Cresol lança campanha Cooperar é Ganhar com sorteio de R$ 10 milhões em prêmios

A Cresol lançou, no dia 1º de abril, a maior campanha de prêmios do cooperativismo de crédito do Brasil: Cooperar é Ganhar. No total, serão distribuídos mais de R$ 10 milhões em prêmios, com sorteios realizados nas cooperativas do Sistema Cresol por todo o país. Além do prêmio recorde, outra grande novidade é a participação do cantor Daniel, que estreia como embaixador da campanha.