Coprel Comercialização agora também é habilitada como Comercializadora Varejista

Eliseu Lima - Coordenador de gestão de geração de energia e balcão de energia. Comunicação Coprel

A Coprel Comercialização acaba de dar mais um passo estratégico em sua atuação no Mercado Livre de Energia: a habilitação como Comercializadora Varejista. Esta conquista foi oficializada pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) no dia 18 de março, após criteriosa avaliação técnica de toda documentação. Isso significa que agora a Coprel também está apta a realizar a negociação direta de contratos e fazer a representação de unidades consumidoras e geradoras no Mercado Livre de Energia, sem necessitar de outros agentes intermediários.

Esta habilitação reforça o compromisso da Coprel com a evolução do setor e com a missão de conectar empresas a soluções energéticas mais eficientes, seguras e vantajosas. É um avanço muito importante que vai proporcionar ainda mais celeridade e eficiência para a Coprel Comercialização, permitindo uma atuação mais abrangente no Ambiente de Contratação Livre (ACL).

Desde que a ANEEL criou a figura do Comercializador Varejista em 2013, e atualizou a regulamentação em 2015 pela Resolução Normativa nº 654, o mercado vem amadurecendo — mesmo passando por fases de desconfiança e instabilidade. Mas hoje, os resultados obtidos no Mercado Livre de Energia consolidam a modalidade como um caminho acessível e estratégico tanto para grandes consumidores, como também para aqueles com demanda inferior a 500 kW.

A abertura do mercado em 2024 acelerou esse movimento. Somente até fevereiro de 2025, mais de 27 mil unidades consumidoras já migraram para o ambiente livre. Deste total, segundo dados públicos da CCEE e da ANEEL 96% são elegíveis ao perfil varejista, ou seja, demandam da intermediação com uma comercializadora para atuarem no mercado. Isso demonstra o enorme potencial dessa modalidade e a importância de agentes com experiência, credibilidade e proximidade para oferecer um suporte adequado.

Por que a Coprel decidiu atuar como varejista?

Com a habilitação varejista, passamos a oferecer uma jornada ainda mais simplificada para pequenos e médios consumidores que desejam entrar no Mercado Livre, mas sem precisar se preocupar com toda a burocracia, exigências técnicas ou garantias financeiras que esse ambiente normalmente exige. Seguimos a nossa essência: servir com agilidade, proximidade e inteligência.

É a Coprel fazendo o que sempre fez: descomplicar o acesso à energia de qualidade e gerar conexões produtivas, agora também no varejo do setor elétrico. Queremos fortalecer a cultura do Open Energy, promovendo a liberdade de escolha com previsibilidade de custos e competitividade para empresas de diferentes portes.

Um novo marco no nosso ecossistema de energia

Com presença consolidada nas áreas de geração, distribuição, telecomunicações, operação e manutenção de ativos, comercialização e inteligência de mercado, a Coprel agora amplia sua atuação com a oferta de serviços varejistas.