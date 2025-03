Cresol desenvolve projetos que estimulam protagonismo e empoderamento feminino 

Projeto Potencializa Elas fortalece comunidade de mulheres protagonistas e independentes. Cresol / Divulgação

O Dia Internacional da Mulher é marcado por diversas homenagens a elas em todo o mundo. O tema tem relevância social e faz a diferença na jornada de empoderamento feminino ao longo dos tempos. Para além de presentes e mensagens carinhosas, o dia é também de reconhecimento e valorização das lutas por direitos e melhores condições de vida ao longo da história.

Na Cresol, projetos de relacionamento destinados às mulheres são um meio de criar espaços de sensibilização e formação com a missão de contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento pessoal e profissional de mulheres. É o caso dos projetos Parceiras Cresol e Potencializa Elas, que, no ano de 2024, envolveram 2.158 participantes em diferentes regiões de atuação da cooperativa.

O foco desses projetos está em estimular o empreendedorismo, desenvolver lideranças e promover o protagonismo feminino. “Quando reunimos mulheres cooperadas em iniciativas que vão além do financeiro, reforçamos nosso compromisso com a promoção de uma sociedade mais justa, com mais igualdade e oportunidades para as mulheres”, comenta o presidente do Cresol Instituto, Alzimiro Thomé.

Destinados a mulheres acima de 18 anos, os projetos contemplam uma ampla diversidade de participantes, como empreendedoras do campo e da cidade, profissionais autônomas, trabalhadoras do setor público e privado, além de lideranças locais.

Quando as mulheres têm oportunidade de gerir o próprio negócio, elas conquistam mais liberdade e autonomia financeira, garantindo uma vida mais tranquila para si e para suas famílias. Essa é a realidade da terapeuta podal Ariane Lima, que participou do Projeto Potencializa Elas. Ariane sempre teve o sonho de empreender e conseguiu torná-lo realidade. “Ao decorrer dos encontros, das dinâmicas, das experiências e de todo conhecimento adquirido, eu pude colocar em prática e a Cresol me impulsionou a realizar esse grande sonho”, afirma.

Com média de cinco encontros regulares nos projetos, a Cresol oferece subsídios para estimular o empoderamento e reforçar o senso de pertencimento à cooperativa, destacando a importância do protagonismo feminino em todos os setores da sociedade, além de ajudar a reduzir as desigualdades de gênero.

“O projeto tem sido fantástico, une mulheres da nossa comunidade com palestras e a gente consegue adquirir conhecimento pessoal, profissional e troca de experiências. Para mim, tem sido incrível devido às palestras de planejamento, inteligência emocional, que eu consigo utilizar no meu dia a dia”, avalia a representante comercial Joice Pereira.

Os projetos de relacionamento se destacam pelo compromisso de formar novas turmas em diversas cooperativas do Sistema Cresol, abrangendo diferentes estados e cidades. Conduzidos pelo Cresol Instituto, eles têm como propósito desenvolver iniciativas educacionais que promovam o crescimento das comunidades por meio de temas relevantes e de interesse coletivo.

Sobre a Cresol

Com 29 anos de história, mais de 972 mil cooperados e 939 agências de relacionamento em 19 estados, a Cresol é uma das principais instituições financeiras cooperativas do País. Com foco no atendimento personalizado, a Cresol fornece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais.