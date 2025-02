Inovação no Agro: Reduza custos e aumente a eficiência com soluções em energia

Sara Wirti - Orientadora de Gestão de Energia no Mercado Livre. Coprel / Divulgação

O agronegócio, pilar essencial da economia brasileira, enfrenta desafios cada vez maiores para manter sua competitividade e otimização de custos. A migração para o Mercado Livre de Energia é uma oportunidade estratégica que pode gerar economia significativa, segurança e previsibilidade no orçamento. Ao escolher a compra de energia no Ambiente de Contratação Livre (ACL), produtores rurais e empresas do setor podem ter maior controle sobre o consumo, com segurança e planejamento relacionado aos custos na conta de energia elétrica, e investindo em tecnologias que impulsionem a eficiência e sustentabilidade do negócio.

A migração de produtores rurais para o Mercado Livre de Energia já é realidade

Desde 2024, todos os consumidores conectados a média e de alta tensão podem migrar para o Mercado Livre de Energia, ampliando a competitividade do setor. Com essa mudança, houve um crescimento expressivo no número de migrações, incluindo pessoas físicas, especialmente produtores rurais com unidades de cultivo, armazenamento e produção agropecuária. A concretização da migração deve ser observada com atenção, pois há uma série de fatores que influenciam a decisão, como a sazonalidade do consumo e a necessidade de proteção contra variações de preço no mercado.

Além dos produtores rurais, diversas empresas do agronegócio enfrentam variações no consumo de energia conforme variáveis climáticas, a oferta e a demanda. Isso inclui cooperativas, armazéns, indústrias de beneficiamento, frigoríficos, distribuidores e fabricantes de insumos e implementos agrícolas. Para essas empresas, a proteção contratual no Mercado Livre de Energia é essencial para evitar exposição ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) e garantir economia.

Autoprodução de Energia no Mercado Livre: benefícios e oportunidades

A autoprodução de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre tem ganhado destaque pelos incentivos tarifários aos consumidores que investem nessa modalidade. Diferente da geração distribuída, que compensa créditos na mesma distribuidora, a autoprodução permite repassar energia da própria usina com benefícios tarifários para unidades próprias, além de comercializar o excedente de energia gerada no Mercado Livre de Energia, e alocar geração em unidades diferente, inclusive em outras regiões do país.

Para aderir, é essencial um planejamento de longo prazo e um estudo completo de análise da viabilidade do investimento.