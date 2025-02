Cresol se destaca com o maior número de operações no BNDES em 2024 

Parceria entre Cresol e BNDES fomenta investimento e inovação para seus cooperados. Cresol / Divulgação

A Cresol, cooperativa de crédito com mais de 972 mil cooperados, fechou o ano de 2024 com 117.715 contratos aprovados junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os repasses somam R$ 7,6 bilhões, colocando a cooperativa como o agente com maior número de operações.

Em 2024, a Cresol e o BNDES celebraram 25 anos de uma parceria que transforma a vida de milhares de pessoas. Desde 1999, quando um grupo de agricultores e fundadores da cooperativa apresentou ao banco público os desafios de acesso ao crédito, já foram protocolados mais de 1 milhão de contratos e liberados R$ 33,5 bilhões em recursos.

Adriano Michelon, vice-presidente da Cresol Confederação, comenta esses números expressivos. “Celebrar mais um ano sendo o agente com maior número de operações demonstra a importância destes 25 anos de parceria. Ao longo do tempo, nós fomos consolidando e aprimorando essa parceria e assim conseguimos ampliar e facilitar cada vez mais o acesso ao crédito”, enfatizou.

Entre os agentes financeiros, a cooperativa é referência nas operações do Pronaf Custeio e se destaca nos repasses para micro, pequenas e médias empresas (MPME). Dessa forma, a Cresol atua como um elo entre o potencial de produtores rurais e empreendedores com a força do BNDES, promovendo o desenvolvimento sustentável e gerando renda e confiança a milhares de cooperados e comunidades em todas as regiões do Brasil.

“Sem o recurso que eles repassam, não tem como trabalhar, porque nós só conseguimos colocar comida na mesa hoje através de um empurrão, e esse empurrão hoje é os dois, o BNDES e a Cresol”, afirma o cooperado Idione Nilo Jordão, de Manhumirim (MG), que inovou ao investir na piscicultura em uma região onde predomina a cultura do café.

