ESG, I-RECs e as oportunidades no mercado de energia renovável

A integração de práticas ESG (Ambiental, Social e Governança) é indispensável para empresas que desejam se destacar e alinhar suas operações às exigências globais de sustentabilidade. No Brasil, a B3, a Bolsa de Valores oficial do país, impulsiona essa iniciativa com o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), com estratégias voltadas à eficiência e responsabilidade socioambiental.