Em intensa preparação para o novo ciclo agrícola, que inicia em julho, a Cresoljá oferece aos associados a antecipação do crédito rural do Plano Safra 24/25. Essa modalidade apoia o desenvolvimento dos cooperados e fortalece o setor agropecuário, oferecendo recursos para custeio e investimentos. No ciclo 23/24, a instituição financeira cooperativarepassou mais de R$ 11 bilhões. Para a próxima safra, a expectativa é chegar aos R$ 15 bilhões, projetando o maior Plano Safra da história.