A 6ª edição do Super Feirão Zero Dívida foi prorrogada até a próxima quarta-feira (29/11). A Campanha, iniciada no dia 20 deste mês, disponibiliza à população negociações presenciais, nos balcões de atendimentos das entidades empresariais de mais de 100 municípios gaúchos. Em Porto Alegre, as negociações ocorrem na Avenida Julho de Castilhos, 377, em Porto Alegre. A novidade foi viabilizada com o lançamento do Lugar Certo, iniciativa que permite ao cidadão receber o boleto da renegociação impresso na hora. Dentre os benefícios da campanha, estão a flexibilização de parcelamentos, prorrogação de prazos e descontos que podem chegar a 99%.