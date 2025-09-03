Veja personalidades que prestigiaram o Troféu Guri, na Expointer

Realizado na noite de terça-feira (2), o Troféu Guri reuniu autoridades, parceiros e líderes de setores estratégicos na Casa RBS, da Expointer. O evento entregou 11 troféus destacando personalidades que, a partir de suas áreas de atuação, contribuem para tornar o Rio Grande do Sul cada vez maior.
Veja quem passou pelo evento
Os premiados
Neste ano, o Troféu Guri premiou os empresários Aline Eggers, Eduardo Logemann, Fernando Lemos, Ivo José Zaffari, Robison Gonzatti, Wilma Resende Araujo Santos e Wilson Ferrarin, a pecuarista Antonia Scalzilli e Atos Quinhones, um dos últimos remanescentes da tradição de carreteiro no Estado.
Na distinção “gaúcho por adoção”, o eleito foi o preparador físico e multicampeão Paulo Paixão. Também foi feita uma homenagem in memoriam a Ruy Carlos Ostermann, que foi comentarista da Rádio Gaúcha e colunista de Zero Hora. O jornalista esportivo, que criou um estilo único de analisar o futebol, morreu em 27 de junho aos 90 anos.
O Troféu Guri é inspirado na canção Guri, de autoria de João Batista Machado e Júlio Machado da Silva Filho, eternizada na voz de César Passarinho, que venceu o festival Califórnia da Canção Nativa em 1983.
Conduzida pelos comunicadores Pedro Ernesto Denardin e Andressa Xavier e transmitido ao vivo no canal do YouTube de GZH, a edição de 2025 do Troféu Guri teve apresentação de Stihl, patrocínio de Banrisul e o apoio de TIM, IRGA, Borrússia, BRDE, Masal e Uniritter.