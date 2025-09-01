Sustentabilidade e consumo do arroz gaúcho abrem a programação do Campo em Debate

A série Campo em Debate, uma iniciativa do Grupo RBS, inicia sua programação na Expointer 2025 nesta segunda-feira, 1º de setembro, com um painel dedicado à "Sustentabilidade e consumo do arroz gaúcho".

O encontro ocorre das 9h30min às 11h, na Casa RBS, localizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento, realizado em parceria com o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), terá transmissão ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

A mediação será da jornalista Gisele Loeblein. O painel conta com as presenças de Eduardo Bonotto, presidente do Irga; Edivilson Brum, secretário da Agricultura do Estado; Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul; Caroll Martins, nutricionista especialista em saúde da mulher; Luiz Fernando Siqueira, gerente de Assistência Técnica e Extensão Rural do Irga; e Bernardo Rocha Garcia, ortopedista e traumatologista, médico das categorias de base do Sport Club Internacional.

Além dos debatedores, o evento trará o depoimento do arrozeiro Fábio Lietz Eckert, de Tapes, que compartilhará sua perspectiva diretamente da lavoura.