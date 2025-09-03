Protagonista na Expointer, pecuária celebra maior número de animais em 12 anos 

Em ano de dificuldades na agricultura, depois de outra estiagem e endividamento dos produtores de grãos, a pecuária reassume protagonismo na maior exposição do segmento no Estado. Referência entre as principais feiras do país e da América Latina, a Expointer, que nasceu como exposição de animais, chega à sua 48ª edição com expansão em raças e expositores, inclusive com presença de criadores vindos de fora do Estado.

O momento forte da pecuária se revela em números. São 6.696 exemplares no Parque Assis Brasil este ano, o maior número nos últimos 12 anos. Dsse total, 5.107 são animais de argola, que vão a julgamento morfológico, e 1.589 são animais rústicos, que participam de julgamentos, vendas, leilões ou provas.

Conforme a organização da feira, o aumento foi registrado em quase todos os segmentos da pecuária presentes na mostra, com destaque para os ovinos, que chegam a quase mil animais nesta edição. Há também espaço para retornos e estreias, como a volta dos cavalos da raça anglo-árabe e das primeiras participações da raça bovina de corte greyman e da raça caprina leiteira murciana.

Leia Mais Pecuária chega como a grande aposta para a 48ª Expointer

Comissário-geral da Expointer, Pablo Charão, da Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado (Seapi) atribui o aumento nas participações à confiança do criador na Expointer. E vê como um “problema bom” a logística de acomodar tantos animais.

— O parque é uma vitrine onde os criadores trazem os seus melhores exemplares para mostrar o que têm de melhor. É um momento de valorizar o passe de campeões e grandes campeões — diz Charão.

Lugar de negócio

A Expointer é oportunidade de exibir — e comercializar — boa genética. É nas baias da feira que o acabamento dos animais fica visível aos criadores, incentivando a negociação.

José Arthur Martins, vice-presidente técnico da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), destaca que o momento da pecuária é considerado positivo pelo setor. A percepção vem das projeções de preços valorizados nos tradicionais leilões de primavera.

Os primeiros remates da temporada, iniciados ainda em agosto, já traziam sinais de recuperação. Tanto pelo número maior de leilões quanto pelos preços, superiores aos da jornada passada. Um touro reprodutor que na primavera passada era vendido entre R$ 15 mil e R$ 18 mil, neste ano, tem preços que oscilam entre R$ 18 e R$ 20 mil. A expectativa é de que a Expointer siga a tendência de bons preços.

Mas mais do que negócios em alta, a importância vem da geração de valor:

Já não há um interesse pelo volume de vendas. Hoje é muito mais interessante trazer o animal, conquistar uma roseta (honraria entregue aos campeões), e depois gerar valor. Estar na Expointer é como um selo de qualidade. Uma roseta atesta uma excelência que a indústria genética também está aqui vendo e investindo. JOSÉ ARTHUR MARTINS Vice-presidente técnico da Febrac

Entre os destaques, o crescimento das raças sintéticas, criadas a partir de “raças mães” de referência na pecuária de corte, como brangus e braford, chamam atenção. Também há holofote para as que se sobressaem em qualidade no prato, como a japonesa wagyu, que se distingue pela maciez da carne.

Lucas Antoniazzi mantém 200 cabeças puras de genética braford na Fazenda Pitanga, em São Gabriel. Jefferson Botega / Agencia RBS

Cruzando os portões da Expointer pela segunda vez, o criador Lucas Antoniazzi, 31 anos, celebra a oportunidade de estar entre os bons. De São Gabriel, onde mantém 200 cabeças puras (PO) de genética braford na Fazenda Pitanga, veio até Esteio na expectativa de bons negócios e de novas títulos para o seu plantel. Em abril, a cabanha conquistou importantes premiações no Congresso Mundial da raça.

A Expointer é a maior vitrine que podemos participar. A outra vez teve um retorno muito positivo em remates e contatos. Este ano está mais devagar, mas ainda assim é tempo de expor as raças e fazer contatos. LUCAS ANTONIAZZI Criador de São Gabriel

Participação de ovinos é a maior em 15 anos

Outro destaque na Expointer 2025, os ovinos são maioria no parque e somam 997 exemplares, ou 47% a mais do que em 2024. A raça texel lidera em presença, com 226.

É o maior número de ovinos em Esteio nos últimos 15 anos. Em 2009, as inscrições somaram 998 animais. Conforme a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), a marca histórica reflete um maior interesse por parte dos pecuaristas e uma retomada da ovinocultura no Estado, que sempre foi tradição.