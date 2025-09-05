Produtores protestam na Expointer à espera de ministros e anúncios

Um grupo de produtores rurais se reuniu na manhã desta sexta-feira (5) no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para protestar contra a demora na efetivação de medidas de apoio financeiro aos agricultores do Estado. Coroas de flores e balões pretos foram colocados na pista central do parque para simbolizar a situação dramática dos agricultores.

Os atos tiveram início antes da cerimônia de abertura oficial da Expointer, marcada para as 10h, e à espera por anúncios dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que participam da festa.

Até quinta-feira (4), a presença dos ministros era tida como incerta, mas ganhou força após pressão do setor.

A expectativa é de que Fávaro e Teixeira oficializem o apoio financeiro prometido aos agricultores após perdas relacionadas a questões climáticas. Nesta semana, as negociações entre governo e setor tentaram avançar nas condições do pacote sinalizado.