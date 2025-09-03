Na Expointer, governo do Estado anuncia investimento de R$ 77 milhões em dois projetos voltados para o campo

O governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (3), um investimento de R$ 77 milhões para o campo. O recurso é separado em dois projetos diferentes que tiveram novos editais anunciados na 48ª Expointer.
Um deles é quinta fase do programa Energia Forte do Campo, para aumentar a distribuição de energia elétrica na zona rural. O edital anunciado nesta quarta prevê aumento do subsídio de contrapartidas do governo do Estado, passando de 20% para 35%, com objetivo de aumentar a atratividade para que cooperativas enviem propostas.
— Não tenho dúvida que vai nos ajudar a levar de maneira muito robusta a energia, forte, confiável, para que os nossos produtores rurais possam instalar novos equipamentos e consigam com isso aumentar a sua produtividade — disse o governador Eduardo Leite.
São quase R$ 45 milhões para projetos de instalação de subestações e conexões e outros R$ 26 milhões para linhas trifásicas.
— No meio rural, energia é a questão mais vital que precisa ter. Hoje, a energia trifásica é fundamental para qualquer propriedade — avaliou Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs sobre o aumento da porcentagem de participação do Estado.
Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais
O outro edital, também anunciado nesta quarta, é do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, que prevê investimento de R$ 6 milhões para produtores de arroz que possuem o selo ambiental do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).
Serão repassados, por ano, R$ 100 por hectare para quem tem selo ouro, e R$ 80 para quem tem selo prata. Nesta quarta-feira, 112 produtores receberam os certificados, que os deixam aptos para se inscrever no edital.
Conforme a secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffman, esta é a primeira vez que será feito pagamento por serviços ambientais para o setor produtivo no Brasil:
— É mais um passo importantíssimo na consolidação do meio ambiente com a produção sustentável. É inovador, não tem nenhum exemplo desses no Brasil, porque os pagamentos por serviços ambientais sempre foram atrelados a áreas intocáveis e não a sistemas produtivos. Precisamos valorizar aquele bom produtor — destacou a secretária.
Leite definiu o avanço como significativo:
— O Estado que já faz levantamento para reconhecimento de práticas sustentáveis em lavouras de arroz no selo ouro e no selo prata, que é conferido pelo Irga. E agora não só conferirá o certificado, mas o Estado vai fazer um pagamento que recompensa essas boas práticas de sustentabilidade que não é de interesse apenas do produtor, mas é de interesse da coletividade — disse o governador.
Os dois documentos ainda devem ser publicados nas próximas semanas. Os anúncios foram feitos pelo governador Eduardo Leite, juntamente à secretária Marjorie Kauffman, além de representantes do Irga e do Sistema Ocergs.