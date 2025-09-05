Ministros comparecem à Expointer sob protestos por solução em endividamento de produtores

Autoridades presentes na tribuna no ato de abertura oficial da 48ª Expointer. Duda Fortes / Agencia RBS

Sob protestos de agricultores e expectativa por anúncios do governo federal em relação ao endividamento do campo no Rio Grande do Sul, os ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, desembarcaram em Esteio na manhã desta sexta-feira (5) para a abertura oficial da 48ª Expointer.

Até ontem, a vinda dos ministros era tida como incerta, mas ganhou força após pressão do setor.

A expectativa era por anúncios que oficializassem o apoio financeiro prometido aos agricultores após perdas relacionadas a questões climáticas. Nesta semana, as negociações entre governo e setor tentaram avançar nas condições do pacote sinalizado.

A proposta inicialmente colocada à mesa falava em R$ 10 bilhões para a repactuação das dívidas e três faixas de juros: de 6% para os pequenos, 8% para os médios e 10% para os grandes produtores. O prazo para o pagamento seria de sete anos. Após reivindicações do setor, as condições foram remanejadas, com aumento em prazo e valor. Serão liberados R$ 12 bilhões em crédito para pagamentos em nove anos, nas mesmas três condições de juros inicialmente tratadas.

Deputado federal Elvino Bohn Gass (de casaco preto) conversa com o ministro Carlos Fávaro (ao centro) e com o governador Eduardo Leite (à direita). Duda Fortes / Agencia RBS

Os números foram anunciados antes mesmo do discurso dos ministros, em vídeo publicado pelo presidente Lula nas redes sociais.

Levantamento mais recente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), feito a partir de pesquisa com três instituições financeiras, indica que o endividamento rural no Estado soma R$ 27,36 bilhões, atingindo 65.271 produtores.

Reações na tribuna

O endividamento foi abordado com unanimidade nos discursos da tribuna. Representantes do setor agropecuário cobraram maior celeridade nas medidas. Algumas falas foram vaiadas por um grupo de agricultores que protestavam próximo ao palco.

Protesto teve vaias durante discursos das autoridades. Duda Fortes / Agencia RBS

Em discurso forte, o secretário da Agricultura do RS, Edivilson Brum, abriu sua fala pedindo um momento de silêncio pelos agricultores que enfrentam sobrecarga emocional e financeira no RS, inclusive os que tiraram a própria viva em meio às dívidas acumuladas.

Carlos Joel da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura (Fetag-RS), disse que há cinco anos os produtores gaúchos precisam pedir ajuda por perdas no campo. E que se seguem precisando, é porque a ajuda que chega é insuficiente.

— Os recursos vão ser insuficientes, os juros são altos, e para chegar lá na ponta sabemos que é outro problema. O discurso é uma coisa e a prática é outra. Precisamos de ajuda para todos — disse Joel.

Presidente da Federação da Agricultura do RS (Farsul), em último discurso na Expointer como líder da entidade antes da troca de gestão, Gedeão Pereira encorpou as críticas. Citou os bilhões de reais que deixam de circular na economia gaúcha por causa das perdas e relembrou a gravidade do endividamento.

Sob gritos de “cadê a solução?”, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira falou da resiliência da produção gaúcha e comentou as medidas liberadas por Lula, classificando-as como “um esforço possível”.

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. Duda Fortes / Agencia RBS

— Antes do anúncio vem as vaias, mas as vaias vêm de um país que vive com a democracia, porque se tivéssemos tido o golpe de 8 de janeiro nós não estaríamos aqui hoje para ter conhecido o que vamos avançar — disse.

Em fala mais breve, Carlos Fávaro, da Agricultura, também fez menção às vaias, citando a liberdade democrática. Na sequência, o governador Eduardo Leite, igualmente vaiado, chamou as manifestações de legítimas, porém de caráter político que se sobrepõem às reais demandas dos produtores.

Eduardo Leite foi vaiado durante seu discurso. Duda Fortes / Agencia RBS

— E com a vaia de vocês vou seguir em frente na minha carreira política para defender o que é justo, como sempre fiz — disse Leite, elencando feitos do seu governo no âmbito rural.

Desfile das estrelas

Fora do campo político, a cerimônia de abertura da Expointer contou ainda com o tradicional Desfile dos Campeões. É quando os animais premiados nas provas e nos julgamentos de raça realizados durante a feira exibem as suas rosetas na pista central.

Tradicional Desfile dos Campeões simboliza a força do campo gaúcho. Duda Fortes / Agencia RBS

Produtores à frente de agroindústrias também desfilaram com os produtos premiados no Pavilhão da Agricultura Familiar.