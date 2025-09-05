Expointer

Em Esteio
Notícia

Ministros comparecem à Expointer sob protestos por solução em endividamento de produtores

Cerimônia oficial de abertura da feira, com o tradicional Desfile dos Campeões, contou com a presença de Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, após pressão do setor

Bruna Oliveira

