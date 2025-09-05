Leite e ministros enfrentam vaias na abertura da Expointer: "Movimento político", diz governador

Em seis minutos de discurso, Leite relembrou outros episódios em que foi vaiado e ressaltou impulsos da sua carreira política. Duda Fortes / Agencia RBS

A cerimônia de abertura da Expointer de 2025 foi marcada por um protesto ruidoso de um grupo de produtores rurais. A manifestação, encorpada por políticos de direita, teve por mote o pedido de auxílio à renegociação de dívidas de agricultores.

A despeito do anúncio do governo federal de liberação de R$ 12 bilhões para o setor, os dois ministros do governo Lula, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, foram vaiados pelos manifestantes. O mesmo ocorreu com o governador Eduardo Leite.

Último a falar na solenidade, Leite ouviu apupos durante quase todos os seis minutos do discurso, mesmo já tendo se posicionado a favor do uso de recursos do fundo social para renegociação de dívidas.

Sem deixar-se interromper, o governador enfrentou as vaias e creditou-as à tentativa de aproveitamento político do movimento dos agricultores.

Infelizmente existe uma tentativa de capturar politicamente o que é legitimo dos nossos produtores. Embora haja manifestação legítima, estamos vendo um movimento de tentativa de captura política que não colabora com a luta justa. EDUARDO LEITE Governador do Estado

Depois, em tom de desabafo, Leite recordou de outros episódios em que foi vaiado.

— Fui vereador em Pelotas e, sob vaias, virei prefeito. Como prefeito, tomei vaia na Fenadoce e virei governador. Depois, fui vaiado na frente do Palácio Piratini e fui o primeiro governador reeleito da história do Estado. E com a vaia de vocês vou seguir em frente na minha carreira política para defender o que é certo e o que é justo — bradou, colhendo aplausos da tribuna e ainda mais vaias da plateia.

Ministros também reagem

Fávaro foi o único a ser interrompido pelos manifestantes e pediu respeito. Duda Fortes / Agencia RBS

Antes de Leite, os dois ministros presentes também responderam às vaias recebidas. Paulo Teixeira disse que as vaias "são próprias de um país que vive na democracia".

— Se tivesse (se concretizado) o golpe de 8 de Janeiro, não estaríamos aqui podendo anunciar o que estamos anunciando hoje.

Mesmo com o detalhamento da liberação de recursos, repetido pelos ministros, as vaias não cessaram.

Em tom monocórdio, Fávaro foi o único a ser interrompido pelos manifestantes.

— Entendo as manifestações, mas peço respeito. O povo gaúcho é resiliente, trabalhador e sempre foi respeitoso. Quando se perde o respeito, se perde a dignidade e a razão — ponderou.

Nem mesmo líderes de entidades setoriais da Agricultura, como Carlos Joel da Silva (Fetag) e Gedeão Pereira (Farsul) escaparam de murmúrios quando mencionaram o anúncio federal. No entanto, ambos foram aplaudidos ao mencionar as demandas dos produtores.

Além de vaias, coroas de flores e balões pretos

Separados das autoridades por um gradil, manifestantes não tiveram contato direto com o governador e demais autoridades. Duda Fortes / Agencia RBS

A preparação para a manifestação dos produtores começou cedo, com a fixação de faixas pedindo a securitização das dívidas e a aprovação do projeto de lei do Congresso que libera R$ 30 bilhões para o setor. Também foram levados 28 coroas de flores e balões pretos, simbolizando agricultores que teriam perdido a vida em razão das dívidas.

Durante a cerimônia, políticos se juntaram ao ato. Entre eles, os deputados federais Luciano Zucco (PL), Giovani Cherini (PL) e Marcel Van Hattem (Novo), o deputado estadual Capitão Martim (Republicanos), a secretária do Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Fernanda Barth (PL), a vice-prefeita Betina Worm (PL) e o ex-candidato a prefeito de Pelotas Marciano Perondi (PL).

Em meio aos protestos, foram entoados cânticos críticos ao presidente Lula e ao governador Eduardo Leite.

"Apartidário", diz organizador

Um dos organizadores do ato, o empresário Arlei Romero, suplente de vereador pelo PP em Porto Alegre, garante que o movimento é apartidário e não tem vinculação política.

É um movimento apartidário, orgânico, organizado pelos produtores rurais. Os políticos, assim como todos que estão participando ali, têm liberdade de ir e vir e estavam ali no meio porque provavelmente não estavam se sentindo bem lá na tribuna. ARLEI ROMERO Empresário e suplente de vereador pelo PP em Porto Alegre

Sobre os gritos contra Lula e Leite, atribuiu ao fato de serem as pessoas "que têm responsabilidade constitucional de atender às demandas da sociedade".