Grupo RBS entrega Troféu Guri a 11 personalidades que inspiram o RS

Em um ambiente lotado e marcado pela emoção, o Grupo RBS entregou na noite desta terça-feira (2) o Troféu Guri em homenagem a 11 pessoas que contribuíram para inspirar o Rio Grande do Sul e reforçar a presença do Estado além de suas fronteiras.

A 26ª edição do prêmio, realizada na Casa RBS da Expointer, em Esteio, teve início com a apresentação ao vivo, pelo grupo Mas Bah, da música Guri, que dá nome à distinção — obra de autoria de João Batista Machado e Júlio Machado da Silva Filho e eternizada na voz de César Passarinho.

Em sequência a uma tradição iniciada em 1998, a cerimônia destacou a atuação de empresários e nomes ligados ao esporte, ao desenvolvimento local e à cultura gaúcha. Uma das estátuas foi entregue em caráter póstumo para celebrar a vida e a carreira do jornalista e comentarista Ruy Carlos Ostermann — ícone do jornalismo esportivo, falecido em junho, que atuou em Zero Hora e na Rádio Gaúcha (veja lista completa dos agraciados mais abaixo). O troféu foi recebido pela filha Cristiane Ostermann.

O escritor Luis Fernando Verissimo, ganhador do Troféu Guri em 1999, morto no sábado (30), também foi lembrado com uma salva de palmas.

— Esse evento é um momento de agradecer às gurias e aos guris pelos exemplos que cada um deles nos dá. Esses homenageados são motivo de inspiração para todos nós — afirmou o publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky.

Um dos laureados com a estátua translúcida, o carreteiro Atos Quinhones, um dos últimos comerciantes que leva seus produtos para vender sobre carreta de bois no Estado, recebeu aplausos ao agradecer a escolha por meio de versos.

— Agradeço à RBS por este Troféu Guri./ Carreteando com meu pai, muita coisa eu aprendi./ Alô, meu São Gabriel, sempre me orgulhei de ti./ E este troféu, minha gente, é o mais valioso que eu já recebi — declamou, devidamente pilchado.

O evento, apresentado pelos comunicadores Andressa Xavier e Pedro Ernesto Denardin e transmitido ao vivo pelo canal de GZH no YouTube, contou com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, do presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, e do desembargador Antonio Maria Rodrigues Iserhard como representante do Tribunal de Justiça do RS, entre outras autoridades, parceiros e líderes de entidades do agronegócio.

A edição 2025 do Troféu Guri teve apresentação de Stihl, patrocínio de Banrisul e o apoio de TIM, IRGA, Borrússia, BRDE, Masal e UniRitter.

Assista à entrega da premiação