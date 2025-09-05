Expointer

Ainda dá tempo
Notícia

Expointer chega ao último final de semana: veja provas, mostras, shows atrações finais da feira

Um dos momentos mais esperados é a grande final do Freio de Ouro, que ocorre no sábado. No domingo, cantor Daniel Torres encerra as atividades artísticas

Mathias Boni

