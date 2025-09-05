Expointer chega ao último final de semana: veja provas, mostras, shows atrações finais da feira

Expectativa de público é de 800 mil visitantes ao final do evento. Jeff Botega / Agência RBS

Maior feira do agronegócio gaúcho, a Expointer encerra sua 48ª edição neste domingo (7). Mesmo nos últimos dias de evento, ainda há muitas opções de passeios e atrações culturais para os visitantes que forem ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Um dos momentos mais aguardados do evento, a grande final do Freio de Ouro ocorre no sábado (6). A etapa decisiva da principal prova dos cavalos da raça crioula no país será na tradicional Arena do Cavalo Crioulo, com apresentações que se iniciam às 8h30min e às 14h.

Nesta edição, 98 conjuntos disputaram a prova depois de passarem por 50 credenciadoras e sete classificatórias, um funil que envolveu 939 cavalos e éguas.

O último final de semana da Expointer também será recheado de atrações musicais. No sábado, o destaque fica por conta do show do cantor nativista Joca Martins, com início às 18h. Já no domingo, a apresentação de Daniel Torres, também com início às 18h, será a última grande atração do evento.

A programação completa destes últimos dois dias de Expointer pode ser conferida neste site.

A expectativa é de que, até o fechar definitivo dos portões, na noite de domingo, cerca de 800 mil visitantes tenham passado pelo evento. Até lá, o horário de funcionamento do parque que sedia a feira segue das 8h às 20h.

Ingressos

Os ingressos para a Expointer estão à venda neste site. Também é possível comprar as entradas nas bilheterias físicas do parque.

Os ingressos custam R$ 20 e a meia-entrada, R$ 10. Já o estacionamento custa R$ 50 por veículo e a entrada pode ser adquirida de forma antecipada. O valor não inclui a entrada do motorista, nem dos demais passageiros.

As vagas de estacionamento compradas antecipadamente terão acesso pelo portão 14. São 6 mil vagas no parque.

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto ou pix.

Como chegar

A conclusão das obras na BR-116, rodovia de acesso ao parque Assis Brasil, e a operação a pleno do Trensurb facilitam o deslocamento dos visitantes à Expointer este ano. Veja as opções de como chegar (também em mapa interativo acima):

De trem

Para ir à feira de Trensurb, é preciso descer na estação Esteio, atravessar a passarela e acessar o parque pelo portão 2 de pedestres.

Os trens funcionam das 5h às 23h, diariamente

O serviço está operando as linhas da estação Mercado Público em Porto Alegre até a estação Novo Hamburgo (e vice-versa).

De carro: sentido Porto Alegre-Esteio

Portões 1 ao 3

Indo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o parque por baixo do segundo viaduto construído. Em seguida, faça o retorno, acessando a avenida Independência em frente ao parque e siga as orientações dos portões.

Indo pela BR-448 (Rodovia do Parque), siga até o final da rodovia e faça o retorno sentido Porto Alegre para acessar a via lateral da BR-116. Acesse a avenida Independência em frente ao Parque e siga as orientações das placas.

Portões 4 ao 11

Indo pela BR-116, siga pela pista lateral e acesse o parque por baixo do segundo viaduto construído. Acesse a entrada da avenida Celina Chaves Kroeff e sigas as orientações das placas por portões.

Indo pela BR-448, siga até o final da rodovia e faça o retorno sentido Porto Alegre para acessar a via lateral a BR-116. Acesse a avenida Celina Chaves Kroeff e siga as orientações das placas para os portões.

Portões 13 ao 17

Indo pela BR-448, acesse a avenida Cezar Antônio Bettanin no trevo do km 4 e siga as orientações das placas por portões.

Indo pela BR-116, siga pela pista lateral da rodovia e acesse o parque por baixo do segundo viaduto construído. Faça o retorno para acessar a avenida Independência e acesse a avenida Cezar Antônio Bettanin.

De carro: sentido Vale do Sinos-Esteio

Para acesso aos portões 1 ao 3:

Indo pela BR-116, acesse a via lateral saindo na avenida Independência em frente do parque. Siga as orientações de acesso aos portões.

Para acesso aos portões 4 ao 11:

Pela BR-116, acesse a via lateral no sentido da avenida Celina Chaves Kroeff e sigas as orientações das placas para acesso aos portões.

Para acesso aos portões 13 ao 17:

Indo pela BR-116, acesse a via lateral saindo em frente à avenida Independência para acessar a avenida Cezar Antônio Bettanin.

Portões de entrada

Público pedestre: portões 2, 6 e 13

Excursões pagantes: portão 6

Excursões com gratuidade: portão 9 (estudantes e agricultores, de segunda a sexta)