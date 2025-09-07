Em dia ensolarado, Expointer encerra 48ª edição em Esteio com recorde de público

Até as 15h, 975 mil de pessoas haviam visitado a maior feira do agronegócio gaúcho. Júlia Ozorio / Agencia RBS

A 48ª Expointer chega ao fim neste domingo (7), em um dia ensolarado e edição marcada pelo recorde de público no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana. Mais de 1 milhão de pessoas visitaram a maior feira do agronegócio gaúcho, superando em 52,57% o público do ano passado.

Mesmo após nove dias de intensa programação, a feira ainda gerava curiosidade neste domingo entre os estandes e pavilhões dedicados aos animais, máquinas e implementos agrícolas, dispostos pelos corredores do parque.

Um dos queridos pelo público infantil, o pavilhão de pequenos animais enchia os olhos e gerava suspiros entre as crianças, que admiravam coelhos, chinchilas e animais ornamentais. Foi essa atração que levou a policial penal Angélica Dias Silveira, 46 anos, à feira. Moradora de Gravataí, a cerca de 22 quilômetros do Parque de Exposições Assis Brasil, ela levou a filha Valentina, dois anos, para apreciar os bichinhos.

— É bom sair de casa um pouco, ainda mais num dia de sol como esse. A feira é ótima para trazer crianças, a família. Ela (a filha) adora animais e amou ver os coelhos. Também levamos ela para ver os pôneis e ela ficou muito feliz — disse Angélica, que nunca havia visitado a feira anteriormente.

Famílias aproveitaram o dia de sol para ver os pequenos e grandes animais expostos na feira. Júlia Ozorio / Agencia RBS

Sabores e destinos locais atraíram público

Os quitutes feitos com iguarias tradicionais do Rio Grande do Sul também chamaram a atenção dos visitantes, como o costelão no baguete — um lanche feito com pão recheado com carne de costela assada por 12 horas no fogo baixo. Por volta das 15h, visitantes ainda formavam filas para experimentar o prato, que já está presente há pelo menos seis anos na Expointer.

Dentro do pavilhão da agricultura familiar, o fluxo também era intenso. As pessoas buscavam, sobretudo, queijos e salames coloniais, feitos em diferentes regiões do Estado, conforme os feirantes. Além das procuras tradicionais, as novidades também foram bem recebidas, conta a produtora orgânica Lais Velasques, 29 anos. Ela trouxe para a feira, diretamente de Santo Antônio de Palma, no norte do RS, barrinhas de cereal, feitas com polpa de frutas típicas do Estado, como bergamota, uvaia e butiá.

— Só hoje, já vendemos mais de 600 barrinhas. A Expointer é a melhor feira para expor produtos como esse, porque as pessoas vem com essa vontade de conhecer coisas novas, de experimentar produtos feitos com sabores típicos aqui do RS. É muito bom para nós que somos produtores locais — afirmou.

Para a servidora pública Tamara Cury, 39 anos, o expositor sobre o turismo rural foi o ponto alto da feira. Ela, que costuma vir anualmente na Expointer, percorreu, ao longo da tarde, por apresentações de empreendedores e agricultores que oferecem serviços turísticos dentro do RS, como passeios e aventuras por agroflorestas, mirantes e morros.

— Eu sou apaixonada pelo turismo rural. É muito benéfico estar em contato com a natureza. Tem muitas pessoas que pensam que para viajar é preciso ir longe, mas aqui mesmo no RS é possível conhecer belezas naturais e aproveitar uma boa hospedagem. Eu gostei muito de conhecer as Trilhas de Maquiné que foram apresentadas aqui e acho legal que mais pessoas conheçam e valorizem os nossos destinos — afirmou.