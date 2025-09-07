Expointer

Encerramento
Notícia

Em dia ensolarado, Expointer encerra 48ª edição em Esteio com recorde de público

Mesmo após nove dias de programação, estandes e pavilhões dedicados aos animais, máquinas e implementos agrícolas chamavam a atenção dos visitantes

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS