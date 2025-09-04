Gaúchos poderão consultar preços da cesta básica por região diariamente no RS

Novidade foi apresentada na Expointer. Jefferson Botega / Agencia RBS

Consumidores gaúchos passam a ter acesso diário aos preços da cesta básica em todas as regiões do Estado. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (4) pela Secretaria da Fazenda durante a Expointer, com a atualização do painel de Preços Dinâmicos do governo do Estado.

A plataforma Preços Dinâmicos reúne informações de 80 produtos, entre eles café, açúcar, leite e feijão.

Além dos preços médios, o painel também apresenta indicadores de vendas e da inflação da cesta básica de alimentos, permitindo consultas detalhadas por região. Antes, só era possível consultar mensalmente os preços de 65 produtos da Região Metropolitana.

Outra novidade foi o lançamento do Painel RS360, que permite aos setores acessar mensalmente os indicadores econômicos divididos por setores e regiões.

Anteriormente, só era possível ter os índices totais do Estado. O subsecretário-adjunto da Receita Estadual, Giovanni Padilha, afirma que é necessário ter os dados detalhados, visto que cada região tem uma característica diferente.

— Esse novo gráfico mostra as peculiaridades de cada região para permitir que os gestores e a sociedade possam qualificar suas políticas.

As novidades estão ligadas ao Desenvolve RS, um programa que transforma base dos dados fiscais do Estado, compilados a partir da Nota Fiscal Gaúcha, em informações para os setores produtivos e para a sociedade.