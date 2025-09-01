Expointer

Conab anuncia na Expointer R$ 300 milhões em medida de apoio para safra de arroz 2025/2026

Governo também deu início ao pagamento das compras por meio dos contratos de opção de venda da produção de 2024/2025; mecanismo serve para garantir preços mínimos do produto

