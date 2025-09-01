Conab anuncia na Expointer R$ 300 milhões em medida de apoio para safra de arroz 2025/2026

Pretto entregou cheque simbólico a rizicultor que vendeu produção para a Conab na última safra. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Em meio à queda nos preços do arroz para produtores, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou na Expointer, em Esteio, uma medida de apoio ao setor no Rio Grande do Sul, voltada para a safra 2025/2026. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta segunda-feira (1º), o presidente da autarquia, Edegar Pretto antecipou que será um investimento de R$ 300 milhões para Contrato de Opção de Venda (COV).

O presidente da Conab, Edegar Pretto, confirmou nesta manhã que a companhia irá disponibilizar os recursos para "quem quiser contratar a safra do ano que vem". O COV é um mecanismo que serve para fixar preço ao produtor de arroz.

— Na hora de vender, se o preço do mercado do ano que vem estiver melhor do que nós vamos ofertar, vende para o mercado — resumiu Pretto.

Na cerimônia, também foi confirmado o pagamento a agricultores que venderam arroz para a Conab na safra passada. Segundo Pretto, a companhia garantiu algo em torno de 20% em cima da menor cotação, e está pagando R$ 87 pela saca de 50 quilos. No mesmo ato, no estande do Governo Federal no pavilhão internacional da Expointer, os produtores assinaram o compromisso de fornecimento de arroz ao governo.

Para a próxima safra, Pretto informa que ainda não há uma estimativa de quanto será remunerado ao produtor.

— Através do diálogo que a Conab vai fazer, com a Fazenda (ministério), vamos fazer a leitura de mercado, ver qual é a possibilidade de preços para o ano que vem, e aí fazer o cálculo de qual é a variável, se vai ser 15, se vai ser 20% acima do preço mínimo — detalhou.

Neste sentido, para se evitar uma oferta que achate ainda mais os preços, já que o estoque de passagem deve ser um dos maiores dos últimos anos, a Federarroz recomenda que os produtores reduzam a área cultivada na safra 2025/2026.

O COV não é uma novidade. Segundo a colunista de Zero Hora Gisele Loeblein, em 2024, o governo, por meio da Conab, liberou R$ 1 bilhão para a aquisição de até 500 mil toneladas de arroz na modalidade de contrato de opção de venda. O valor, então, abaixo do praticado no mercado, foi apontado para o baixo índice de procura: foram 91 mil toneladas, que somaram R$ 162 milhões.

