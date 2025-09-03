Campo em Debate foca no crescimento sustentável no agronegócio

O crescimento econômico do agronegócio e a necessidade de práticas sustentáveis serão o tema central de um debate na Expointer. O painel “Campo em Debate: O crescimento sustentável é agora” reúne lideranças do setor e representantes da política para discutir o equilíbrio entre produtividade e preservação ambiental. O evento acontece nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, das 16h30min às 18h, na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A transmissão ao vivo será feita pelo canal de GZH no YouTube.

Com a mediação da jornalista Rosane de Oliveira, o painel, uma realização da Assembleia Legislativa do RS em parceria com o Grupo RBS, vai abordar como o agronegócio pode avançar sem comprometer o meio ambiente, integrando tecnologia, inovação e responsabilidade social.

Entre os painelistas confirmados estão Antonio Lacerda, diretor-geral da CMPC Brasil; Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs; Paulo Herrmann, consultor estratégico da Fiergs e CEO da PH Advisory Group; e Pepe Vargas, presidente da Assembleia Legislativa do RS. Além dos depoimentos de Leandro e Vitória Siede, produtores de leite em Ajuricaba.

A expertise dos participantes garante uma discussão aprofundada sobre as políticas públicas, as inovações tecnológicas e as estratégias empresariais necessárias para que o crescimento do setor seja duradouro e sustentável.