Campo em Debate foca na proteção e boas práticas nas lavouras gaúchas

Com o objetivo de promover o debate sobre a segurança e a sustentabilidade no campo, o programa “Campo em Debate” realiza um painel sobre a proteção e as boas práticas nas lavouras. O evento acontece na terça-feira, dia 2 de setembro, das 9h30min às 11h30min, na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer. A discussão, uma iniciativa do Grupo RBS com apoio da Farsul, será transmitida ao vivo pelo canal de GZH no YouTube.

Apresentado pela jornalista Gisele Loeblein, o debate vai reunir profissionais e produtores para falar sobre a importância do uso correto e seguro de defensivos agrícolas, a regulamentação do setor e as tecnologias que garantem a eficiência e a proteção das plantações.

Participam do painel Domingos Velho Lopes, diretor vice-presidente da Farsul; Elder Dal Prá, coordenador estadual de Defesa Sanitária Vegetal da Emater-RS; Felipe Teixeira Neto, promotor de Justiça do Ministério Público do RS; Herton Lima, coordenador de Formação Profissional Rural do Senar-RS; Mauro Antônio Rizzardi, professor da Universidade de Passo Fundo; e Ricardo Felicetti, diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Seapi-RS.