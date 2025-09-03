Campo em Debate explora papel da agricultura familiar na resposta ao clima

A agricultura familiar, pilar da produção de alimentos no Brasil, é o foco de um debate crucial sobre as mudanças climáticas. O programa “Campo em Debate: Agricultura familiar como solução para mudanças climáticas” vai reunir especialistas para discutir como as práticas sustentáveis e a resiliência dos pequenos produtores podem ser a chave para enfrentar os desafios impostos pelo clima. O evento será na quarta-feira, dia 3 de setembro, das 10h às 11h30min, na Casa RBS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A transmissão ao vivo será feita pelo canal de GZH no YouTube.

O debate, que é uma realização da Fiat e da Fetag-RS e uma iniciativa do Grupo RBS, terá a apresentação da jornalista Gisele Loeblein. O painel vai aprofundar temas como a adoção de tecnologias sustentáveis, a diversificação de culturas, o manejo de solo e a importância das políticas públicas para fortalecer a agricultura familiar.

Entre os participantes confirmados estão Carlos Joel da Silva, presidente da Fetag/RS; Fernando Schwanke, diretor de Projetos do IICA/OEA; Giovani Stefani Faé, chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Trigo; Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; e Sergio Schneider, professor de Desenvolvimento Rural e Estudos Alimentares da Ufrgs.